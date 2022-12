Sfida tra giganti, anche la Juve sul gioiello

Il calciomercato è sempre più vicino e la finestra di gennaio conta poco più di venti giorni dalla sua apertura. Tuttavia le big si preparano anche al mercato estivo

Il calciomercato non è fatto solo di trasferimenti e prestiti, ma anche e soprattutto di ingaggi a parametro zero. Per molte squadre le condizioni economiche non sono così rosee ed ecco che le soluzioni a scadenza di contratto risultano essere le migliori.

Le big d’Europa si sfidano per accaparrarsi gioielli continuamente, ma stavolta non parliamo di nomi blasonati, o di calciatori che fanno i capricci, bensì di un gioiellino dalle prospettive più che rassicuranti. Juventus, Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia per il suo cartellino.

Garnacho ha fatto colpo, anche la Juve su di lui

Si chiama Alejandro Garnacho, ha 18 anni ed è attualmente sotto contratto con il Manchester United, con il quale ha disputato 11 partite ufficiali mettendo a segno 3 goal e 3 assist.

Il talentino nato a Madrid con passaporto argentino non ha ancora rinnovato con i Red Devils e la Juventus sta pensando seriamente di inserirsi a gamba tesa per portare Garnacho a Torino. Secondo Ekrem Konur, noto giornalista turco, la battaglia vede tra le pretendenti anche Real Madrid e Barcellona. Una concorrenza non da poco per Allegri e la Juventus, che dovranno quindi fronteggiare due super potenze per avere la meglio. Al momento non si è parlato di rinnovo con il Manchester United e la Juventus è pronta a intavolare dei discorsi già a gennaio, mese in cui il ragazzo potrà in ogni caso accordarsi con altre squadre per l’estate prossima. L’ala sinistra ha un talento innato e i suoi 539 minuti fin qui disputati tra tutte le competizioni ne sono certamente la prova. I Red Devils dovranno affrettare i discorsi se vorranno trattenere il proprio gioiello.