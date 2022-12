“Non lo vedo benissimo” 😮: Origi, Maignan, Ibra, è allarme rossonero

Brutte notizie in casa Milan con Stefano Pioli che dovrà recuperare i suoi migliori uomini a disposizione: cosa sta succedendo?

Ancora pochi giorni, poi si tornerà in campo in Serie A. Dopo la sosta Mondiale i top club d’Italia si stanno preparando al meglio per essere protagonisti nel 2023. Tra questi c’è anche il Milan voglioso di recuperare i punti in classifica con il Napoli attualmente capolista della Serie A.

La situazione in casa rossonera non è delle migliori. Stefano Pioli dovrà cercare di recuperare i vari campioni, al momento ai box per infortunio: su tutti c’è Zlatan Ibrahimovic che, a poco a poco, sta iniziando a svolgere allenamenti individuali. Maignan non ce la farà per la trasferta di Salerno del 4 gennaio: situazione da monitorare anche per l’attaccante del Milan Origi, nuovamente fermo. Così il giornalista Furio Focolari ha toccato tanti temi in casa Milan come rivelato ai microfoni di Radio Radio: “Non capisco gli infortuni così lunghi. Maignan ha dovuto saltare il Mondiale dove forse sarebbe stato titolare. Per un infortunio al polpaccio ti aspetti che torni a breve e invece è alla terza ricaduta”.

Successivamente ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic: “Non vedo benissimo il Milan, ma poi spesso ci ha smentiti. il milan ha problemi in avanti: Giroud ha fatto bene al Mondiale ma ha 36 anni, Origi è sempre infortunato. Infine, Ibrahimovic non riesco più a considerarlo un giocatore di calcio”.

Milan, la voglia di riscatto di Stefano Pioli

Nella seconda parte di stagione, dopo la sosta Mondiale, il Milan si concentrerà sugli impegni in campionato per risucchiare nuovamente punti al Napoli, attualmente capolista della Serie A.

L’obiettivo di Stefano Pioli è quello di recuperare i suoi migliori uomini per disputare alla grande le sfide tra campionato e Champions League. Il Milan vuole tornare protagonista anche nella massima competizione europea riservata ai club: uno come Ibrahimovic potrebbe sempre servire anche a mezzo servizio.