Il Milan ora accelera per la firma: fissata la data

Con la sosta dei campionati, le società non sono solo impegnate sul calciomercato in entrata e in uscita, ma anche sul discorso legato ai rinnovi.

Oramai ci siamo, tra poco più di una settimana il calciomercato aprirà i battenti con la sua sessione invernale. Molte società, sono alla ricerca di calciatori in grado di aumentare la qualità della squadra.

Tra queste società troviamo il Milan, che ha intenzione di provare a regalare qualche tassello importante a mister Pioli, per cercare di raggiungere gli obiettivi prefissati ad inizio stagione. I rossoneri, però, non pensano solo al mercato in entrata e in uscita, ma anche al discorso legato ai rinnovi contrattuali. Il rinnovo che il Milan vuole portare a termine è quello di Bennacer, sempre più importante per lo scacchiere tattico rossonero. Proprio per questo motivo, è già stata fissata la data per il nuovo incontro, con il Milan che spera possa essere quello giusto.

Il Milan spinge per il rinnovo di Bennacer: a breve il nuovo incontro

Come detto, il Milan sta spingendo per arrivare al rinnovo di Ismael Bennacer. Già nei giorni scorsi è andato in scena un summit a Casa Milan con l’agente del centrocampista, ed ora le due parti hanno stabilito la data del nuovo incontro, con la speranza che sia quello decisivo.

Stando a quanto riportato da Rudy Galletti tramite un tweet sul proprio profilo, il nuovo incontro tra il Milan e Bennacer avverrà tra gennaio e febbraio. Questo incontro servirà per cercare di limare gli ultimi dettagli, in quanto la volontà di entrambe le parti è quella di arrivare alla definitiva fumata bianca. Questi mesi saranno decisivi, ma la sensazione è che il futuro di Bennacer possa essere in rossonero ancora a lungo.