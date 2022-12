Due attaccanti invece di uno: Leao e Lautaro insieme

Cristiano Ronaldo ha lasciato il Manchester United lasciando inoltre al club inglese la forte necessità di acquistare almeno un attaccante di grande valore. In vista della prossima estate potrebbero persino essere due

Lo scossone in casa Manchester United è arrivato già diverse settimane fa con la risoluzione del contratto di Cristiano Ronaldo, che ha quindi lasciato un vuoto da colmare all’interno delle gerarchie offensive di Erik ten Hag. Intanto i ‘Red Devils’ sono tornati in campo vincendo e convincendo ma lo stesso allenatore olandese ha sottolineato la necessità di rinforzare quella zona di campo.

Nonostante tutti i problemi del caso è evidente come non si possa rinunciare così facilmente a Cristiano Ronaldo senza andare poi a sostituirlo. Lo stesso ten Hag in conferenza ha fatto il punto: “Qualcosa può arrivare direttamente dal nostro club. Abbiamo Garnacho, abbiamo Elanga, abbiamo Pellistri che ai Mondiali e in allenamento mi ha ben impressionato. Questo è il primo punto, poi sì, siamo consapevoli di aver perso un attaccante quindi ce ne servirà un altro, ma deve essere giusto. Deve portare qualità alla squadra e non solo essere un’aggiunta alla rosa”. Vuole quindi un calciatore importante e funzionale ten Hag che alla luce della situazione attuale dovrà però anche lavorare tanto sul materiale a disposizione.

Calciomercato, a ten Hag servono attaccanti: Leao e Lautaro sogni per l’estate

A gennaio potrebbe essere anche cercata una soluzione tampone, mentre in estate la musica potrebbe cambiare tra entrate e qualche uscita che potrebbero anche favorire l’arrivo di due attaccanti con caratteristiche differenti, utili a ringiovanire e rimodellare lo United.

Qualora i grossi investimenti fossero dirottati alla prossima estate ecco che il Manchester potrebbe anche tornare a guarda in Serie A con due calciatori di Inter e Milan che stuzzicano. Come centravanti di movimento Lautaro Martinez, impreziosito anche dal titolo di campione del Mondo, mentre con caratteristiche più simili al primo Ronaldo della carriera c’è il solito Rafael Leao, in scadenza 2024 ed ancora senza rinnovo. In quel caso i ‘Red Devils’ potrebbero provarci con un doppio affare da potenziali 160 milioni di euro, fermo restando l’intenzione di tutti, milanisti ed interisti, di proseguire ancora insieme.