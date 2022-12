Nuova squadra per Ronaldo: accordo e firma, tutto fatto

Il calciomercato è pronto a ripartire con la sua sessione invernale, ed è tutto definito per il trasferimento del cinque volte pallone d’oro.

Il calciomercato si appresta a ripartire con la sua sessione invernale, con molti calciatori che potrebbero cambiare maglia per provare nuove avventure. Per quanto riguarda il cinque volte pallone d’oro, però, il futuro è già definito.

Stiamo ovviamente parlando di Cristiano Ronaldo che, dopo la rescissione consensuale con il Manchester United per via dell’intervista contro tecnico e società, è pronto ad iniziare una nuova avventura. Il fuoriclasse portoghese, infatti, dopo molte voci, ha deciso ufficialmente di accettare la ricca offerta dell’Al-Nassr. Il portoghese dopo aver vinto 3 campionati spagnoli, 2 coppe di Spagna, 2 supercoppe di Spagna, 2 campionati italiani, 2 supercoppe italiane, una coppa Italia, 2 Community Shield, 3 campionati inglesi, 2 coppe di lega inglese, una coppa d’Inghilterra, una supercoppa di Portogallo, 5 Champions League, 2 supercoppe Uefa e 4 coppe del mondo per club, saluta definitivamente l’Europa.

Cristiano Ronaldo firma con l’Al-Nassr

Come detto, Cristiano Ronaldo ha deciso di accettare la corte dell’Al-Nassr. Stando a quanto riportato dall’emittente Al Arabiya, infatti, il portoghese ha sottoscritto un contratto di durata biennale.

Il fuoriclasse portoghese, con l’Al-Nassr, percepirà circa 70 milioni di euro all’anno, arrivando a giocare fino a quarant’anni. Inoltre, i sauditi, che hanno intenzione di candidarsi per il mondiale 2030 con Egitto e Grecia, vorrebbero proprio il cinque volte pallone d’oro come testimonial. Cristiano Ronaldo, dopo aver incantato in Europa, è pronto ad incantare anche nell Lega saudita professionistica.