Niente Juventus: il big rifiuta il trasferimento a gennaio

La Juventus dovrà aspettare: il big rifiuta il trasferimento a gennaio e aspetta il mercato estivo

Il calciomercato invernale è ormai alle porte e i movimenti delle squadre italiane stanno già entrando nel vivo. Le big stanno lavorando per rinforzare la propria rosa e una di queste è la Juventus.

I bianconeri stanno lavorando su un nuovo nome in attacco e uno dei calciatori più sotto osservazione rimane Memphis Depay. L’attaccante olandese è reduce dal Mondiale in Qatar con l’Olanda dove ha sfiorato la semifinale, perdendo ai calci di rigore con l’Argentina. Depay ha collezionato un gol nella competizione ma adesso dovrà focalizzarsi sul Barcellona con cui ancora sembra non riuscire a ingranare. L’ex Lione, Manchester United e Psv ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e ormai da tempo le big italiane, la Juventus su tutte, l0 hanno puntato, senza riuscire mai ad affondare il colpo.

Depay non si muove a gennaio

Il Barcellona sarebbe intenzionato a cedere Depay a gennaio, per incassare una parte del valore del giocatore e non perderlo a zero tra 6 mesi.

Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.com’, però, Depay avrebbe rifiutato il trasferimento in quanto non sarebbe intenzionato a lasciare Barcellona a gennaio. La sua idea è quella di diventare free agent a giugno per poter scegliere la sua prossima destinazione. Il club catalano ha le mani legate e anche la Juventus dovrà, quindi, aspettare giugno per fiondarsi sull’0landese.