Incontro già avvenuto: ⌚ ore decisive per Zidane

Zinedine Zidane è pronto a tornare protagonista con una nuova avventura da urlo: incontro già avvenuto, ore contate per il colpo di scena

Novità importanti per il futuro dell’ex allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane, che è ormai pronto a tornare protagonista dopo diverso tempo lontano dai campi da gioco. Con l’incontro già avvenuto nelle scorse ore, l’allenatore francese non vede l’ora di tornare protagonista.

Momenti delicati in casa Francia dopo la sconfitta in finale al Mondiale in Qatar. Futuro incerto per il Ct Didier Deschamps con l’incontro con Noël Le Graët già avvenuto giovedì scorso. Come svelato dall’emittente RMC Sport, il presidente della Federcalcio francese ha incontrato Didier Deschamps, visto che ha il contratto in scadenza al termine dell’anno. Già nei giorni scorsi anche il suo agente e amico, Jean-Pierre Bernès, aveva confermato che Deschamps si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sul da farsi in vista dei prossimi impegni. La decisione ufficiale non è ancora arrivata, ma così l’attuale Ct della Nazionale francese potrebbe anche dire addio. In questo modo Zidane è pronto a subentrare alla guida della Francia per programmare il futuro prossimo.

Francia, Deschamps è pronto a dire addio

Zinedine Zidane è stato accostato da tempo alla panchina della Francia per cercare di mettersi alla prova alla guida di una Nazionale. Protagonista assoluto da calciatore, leggenda del calcio francese, ora l’ex Real Madrid vuole trionfare anche come selezionatore della Nazionale.

Ad inizio 2023 lo stesso Didier Deschamps potrebbe comunicare la sua decisione senza rinnovare il suo legame con la Federazione francese. Al suo posto è già stato avvisato Zidane che non vede l’ora di tornare protagonista alla guida di una Nazionale. Dopo aver collezionato tanti successi alla guida del Real Madrid, è pronto a diventare il Ct della Francia. In passato è stato accostato anche alla panchina della Juventus per un ritorno da urlo nelle vesti di allenatore.