Nuovo talento a Milanello: Pioli lo vuole a tutti i costi

In vista della prossima stagione, il tecnico rossonero punta il gioiello francese che rientra al Lione dopo il prestito

Si potrebbe dire ‘da un mancino all’altro‘. Con una provenienza geografica oltretutto vicina. Il Milan sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di rinunciare, in vista della prossima stagione, a Charles De Ketelaere, il talento belga acquistato dal Bruges la scorsa estate per la ragguardevole cifra – bonus inclusi – di 35 milioni. Il giocatore proprio non ingrana, ed allora ecco spuntare all’orizzonte la sua alternativa.

Secondo il portale spagnolo esperto di mercato ‘Fichajes.net‘, l’allenatore piacentino dei rossoneri avrebbe messo nel mirino un profilo già cercato la scorsa estate. Il trasferimento a Milano non andò a buon fine, col talento che, nel mercato di gennaio, è successivamente approdato in prestito secco, e oneroso, al Lorient. L’interesse del club meneghino per il fantasioso classe ’98 è andato però via via crescendo in concomitanza con la delusione CDK. Per il quale bisognerà prendere la miglior decisione possibile per non disperdere l’investimento fatto.

Pioli, ritorno di fiamma per Faivre

Con un valore di mercato di 10 milioni di euro, il Milan accarezza nuovamente l’idea Romain Faivre, già sondata, come detto, nella precedente sessione estiva di scambi. Il calciatore è atteso a Lione al termine di questa stagione. Il contratto del trequartista scade nel 2026, ma la società transalpina non sembra considerarlo centrale nel suo progetto tecnico. L’ormai certa partenza di Houssem Aouar, che è in procinto d accordarsi a zero col Betis per il prossimo luglio, deve però far riflettere l’Olympique.

Perdere in un colpo solo due centrocampisti di qualità con spiccate doti offensive – Faivre anche più avanzato, come collocazione in campo, dell’obiettivo di Roma e Juve– potrebbe far recedere il Lione dall’idea di una cessione frettolosa. I rossoneri potrebbero però avanzare una proposta interessante, che potrebbe essere corroborata dalla volontà del calciatore. Che potrebbe risultare decisiva ai fini del buon esito dell’affare.