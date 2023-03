Ribaltone Conte: esonero e ritorno clamoroso

Conte è pronto all’addio immediato al Tottenham. In pole position c’è un ritorno che definire clamoroso sarebbe davvero poco: ecco chi è

L’ex allenatore dei nerazzurri è pronto a cambiare nuovamente aria. Si era fatto un gran parlare della sua partenza da Londra addirittura prima della fine della stagione. Ma questa è un’eventualità che per il momento ancora non si è presentata.

Sulla panchina del Tottenham ci sono numerosi pretendenti, ma uno su tutti potrebbe tornare alla base in maniera abbastanza clamorosa. L’uscita degli Spurs dalla Champions League ha causato l’esigenza di cambiare allenatore. Anche per volere dello stesso tecnico coinvolto.

I principali tabloid inglesi hanno ipotizzato un ritorno davvero insperato. Nessuno pensava che dopo la parentesi chiusa tempo fa potesse rifarsi vivo un nome simile. Ebbene, come si sa a volte ritornano. Altrettante volte nella maniera più casuale possibile.

Pochettino per il dopo Conte?

Conte potrebbe essere sostituito proprio da Pochettino. Stando al sito britannico di Daily Star infatti l’ex allenatore degli Spurs potrebbe fare ritorno a casa molto presto.

Tra le due parti non è finita nel migliore dei modi, ma un nuovo inizio sembra essere pronto ad essere inaugurato. In un periodo storico in cui il Tottenham non se la passa molto bene.