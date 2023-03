Il post Conte è una sorpresa: esulta anche la Serie A

Il calciomercato estivo vedrà con ogni probabilità l’addio di Conte al Tottenham: la scelta dell’erede può far felici i club di Serie A

Una delle questioni di calciomercato destinate a fare rumore, scatenando media e tifosi in vista della prossima estate, è certamente quella legata al futuro di Antonio Conte.

Il tecnico pugliese è in scadenza il 30 giugno 2023 con gli ‘Spurs’, i discorsi per il rinnovo sono al momento fermi ed il suo profilo è stato accostato più volte al calcio italiano ma non solo. Indipendentemente da come si concluderà la Premier League (il Tottenham è al momento quarto ma con due gare in più rispetto a Newcastle e Liverpool) il divorzio tra le parti pare decisamente probabile. Tra tre giorni, tra l’altro, il tecnico salentino sfiderà per il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League quello che sembra essere tra i club alla finestra per accoglierlo a giugno: il Milan. Ma intanto la scelta dell’erede di Conte alla guida del Tottenham sembra avvicinarsi a grandi passi verso qualcosa di concreto, visto che la dirigenza inglese avrebbe già individuato il possibile erede. Un profilo a sorpresa, dal quale ripartire ed in parte ricostruire l’immediato futuro della squadra londinese. Si tratta di Steve Cooper, manager del Nottingham Forest che sembrerebbe balzato in cima alla lista della dirigenza del Tottenham.

Cooper per il Tottenham: sorridono Juve e Milan

L’allenatore gallese, stando anche a quanto confermato dal ‘Daily Mail’, sembrerebbe aver superato la concorrenza di altri nomi decisamente più in voga (da De Zerbi a Pochettino, Tuchel ma non solo) con il Tottenham pronto quindi a spiazzare tutti affidandosi al 43enne di Pontypridd.

Una notizia eccellente per le big di Serie A e per il calcio italiano, che potrà continuare a sognare l’arrivo di alcuni big accostati con forza tra le altre anche al Tottenham. Da Pochettino a Tuchel, passando per Zinedine Zidane (che rimane il grande sogno per la panchina della Juventus): profili di altissimo livello che potrebbero interessare anche al Milan. La scelta di Cooper può quindi ridare nuove speranze alle big italiane, con l’addio di Conte ed il manager gallese pronto a rimpiazzarlo.