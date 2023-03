Salta l’affare col Barcellona: l’attaccante arriva in Italia

Occasione Roberto Firmino per le big di Serie A: sull’attaccante c’è il Barcellona che però rischia il blocco del mercato

Roberto Firmino potrebbe arrivare in Serie A: l’attaccante brasiliano piace – e tanto – al Barcellona, ma i problemi dei catalani potrebbero favorire i club italiani.

Arrivato in Inghilterra nel 2015, in estate Roberto Firmino lascerà il Liverpool. In scadenza di contratto, sarebbe stato offerto al Barcellona che però rischia di andare incontro al blocco del calciomercato in entrata.

Un rischio di cui ha parlato Javier Tebas, presidente de LaLiga, che in occasione della due giorni del Business of Football Summit ha spiegato: “Per il Barcellona sarà praticamente impossibile acquistare giocatori in estate”.

Calciomercato Serie A, l’occasione è Roberto Firmino

Ormai ai margini del progetto di Jurgen Klopp, Roberto Firminio lascerà Liverpool a fine stagione. Quest’anno ha realizzato nove gol e quattro assist in ventisei partite giocate con i Reds tra campionato e coppe.

Dopo otto anni durante i quali ha segnato oltre 100 gol con la maglia del Liverpool, in estate Roberto Firmino sarà libero di accasarsi altrove. Lo stop al mercato in entrata del Barcellona potrebbe favorire i top club italiani, su tutte Juventus e Inter, pronte a sfidarsi per accaparrarsi l’attaccante classe ’91.