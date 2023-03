Paredes saluta, la Juve fiuta il colpaccio: c’è l’ex Serie A

Il calciomercato estivo della Juventus vedrà il ritorno di Paredes a Parigi: nuova grande occasione per il centrocampo di Allegri

Il futuro della Juventus, tra luci ed ombre, passerà inevitabilmente da una sessione di calciomercato che durante l’estate apporterà non poche modifiche alla rosa di Massimiliano Allegri.

La penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze, al di là di un rendimento tutt’altro che costante, ha di fatto compromesso la stagione della ‘Vecchia Signora’ che è quindi già focalizzata sulla prossima. Nel mezzo, come detto, un mercato che promette movimenti importanti, tanto in entrata quanto in uscita. Chi certamente dirà addio alla Juventus è Leandro Paredes. Il talentuoso centrocampista argentino ha deluso le aspettative e, con il prestito dal PSG che si esaurirà il 30 giugno, è quindi inevitabilmente vicino a tornare sotto la Tour Eiffel. La Juventus ci ha creduto tanto anche se le prestazioni dell’ex romanista hanno quasi sempre deluso Allegri ed il popolo bianconero, al punto che già da diverse settimane la dirigenza sta sondando il terreno per cercare rinforzi di spessore in quella zona del campo. A maggior ragione che anche il pupillo di Allegri, Adrien Rabiot, saluterà Torino a zero visto il mancato accordo per il rinnovo del contratto.

Nuovo colpo dal PSG: c’è la proposta

Ecco quindi che i colloqui con il PSG potrebbero riallacciarsi, in vista del rientro di Paredes dal prestito in Serie A. E la società di Al-Khelaifi avrebbe in mente una nuova proposta da avanzare ai vertici bianconeri per la prossima estate.

Il nome che può diventare caldo è quello di Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo che la Juventus ha seguito a lungo prima del suo passaggio dal Napoli alla società transalpina nell’estate 2022. Il PSG, e Galtier, non sono convinti dal rendimento del 26enne spagnolo, al punto che sembrerebbero pronti ad offrirlo proprio al club piemontese per la prossima stagione. Colpo di assoluto spessore che, dopo le difficoltà vissute in Francia, potrebbe rilanciarsi nel campionato che lo ha consacrato tra i migliori centrocampisti d’Europa. Fabian Ruiz, quest’anno, ha collezionato 26 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti.