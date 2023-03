Il terzo matrimonio con la Juve è saltato: ecco perché

Sfuma in vista dell’estate una possibile operazione di mercato in casa bianconera. Ecco tutti i dettagli

La prossima sessione estiva di mercato si preannuncia quanto mai ricca di sorprese e colpi di scena. Sia per ciò che riguarda gli allenatori che molti giocatori importanti e di prima fascia. Al centro di possibili grandi manovre sarà senza dubbio la Juventus, al netto di eventuali clamorose sanzioni inflittele dalla giustizia sportiva in merito a possibili illeciti di natura contabile legati al bilancio. Il club bianconero sarà comunque atteso da una campagna acquisti e cessioni molto movimentata, sia in entrata che in uscita.

Uno dei reparti destinati a subire importanti cambiamenti è l’attacco. In caso di mancato ingresso in Champions League o addirittura di una clamorosa esclusione dalle coppe europee per mano dell’UEFA, la Juventus sarebbe quasi obbligata a mettere sul mercato uno dei suoi giocatori più appetibili, vale a dire Dusan Vlahovic. Sul 23enne centravanti serbo sono già iniziate le grandi manovre per un possibile trasferimento in Premier League. Dalla cessione dell’ex viola i bianconeri contano di incassare non meno di 85/90 milioni di euro.

Il terzo matrimonio alla Juve è saltato: niente Morata ter

In caso di addio di Vlahovic la mossa conseguente della dirigenza juventina sarebbe l’immediato riscatto di Arkadiusz Milik, il bomber polacco che ha offerto, al netto di problemi fisici, un rendimento più che soddisfacente. Niente da fare invece per Alvaro Morata: il 31enne centravanti madrileno sogna di tornare per la terza volta in bianconero, ma per varie ragioni, compreso un ingaggio poco sostenibile (9 milioni netti), l’ennesimo matrimonio con la Vecchia Signora non si farà.

Molto più concrete e fattibili invece le piste che portano sempre in Italia ma nell’altra grande città del nord. A Milano il centravanti dell’Atletico Madrid gode di importanti estimatori sia nel Milan che all’Inter e tutto lascia credere che li due club meneghini possano dare vita a un accesissimo derby per portare Morata tra le proprie file. I rossoneri cercano un attaccante esperto e affidabile ma più giovane di Giroud. I nerazzurri vogliono affiancare a Lautaro Martinez un centravanti in grado di giocare con e per la squadra.

E Morata rappresenta l’identikit ideale per soddisfare entrambe le esigenze. Sia Paolo Maldini che Beppe Marotta hanno già mosso i primi passi e sono pronti a sfidarsi in vista della prossima estate. Ma molto, se non tutto, è legato alla posizione definitiva in classifica delle due squadre: la qualificazione in Champions farà certamente la differenza.