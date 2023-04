Dumfries addio, è tutto fatto: un ex campione nerazzurro in squadra

L’addio di Denzel Dumfries è ormai già fatto: per l’esterno dell’Inter la novità è già stata annunciata, un ex campione nerazzurro in squadra

Si riparte e con tutti gli obiettivi ancora a portata di mano, il mercato può tranquillamente attendere. Lo sa bene l’Inter che deve lottare per guadagnare un posto nella prossima Champions League, deve dare l’assalto alla coppa Italia dove è pronta alle semifinali con la Juventus e, soprattutto, è attesa dalla sfida europea contro il Benfica per coltivare il sogno di arrivare fino in fondo nel torneo internazionale per club più importante.

Difficile allora pensare al futuro quando è il presente che chiama, attendere si può e si deve, ma senza esagerare. Ecco allora che i dirigenti nerazzurri (e non solo loro), iniziano a progettare le mosse che da qui a qualche settimana dovranno essere definite. Acquisti e cessioni, il ritornello che nel giro di un paio di mesi si prenderà la scena, mandando a riposo il calcio giocato. Ed allora per l’Inter sarà il momento delle scelte come quella che riguarda almeno una cessione importante: chi aiuterà a sistemare il bilancio?

Tra i nomi più caldi in ottica cessione c’è sicuramente quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese è da un paio di sessioni di mercato al centro delle indiscrezioni e in estate potrebbe arrivare il momento giusto per l’addio. Anzi, da questo punto di vista si registra una novità importate.

Calciomercato Inter, novità per Dumfries

Dumfries, infatti, negli ultimi giorni è stato protagonista di un addio a sorpresa: l’olandese ha cambiando agente, lasciando Rafaela Pimenta e affidandosi al gruppo Wassermann.

Si tratta di un’agenzia olandese che vanta al suo interno molti calciatori e non solo. Tanto per fare qualche nome, l’agenzia cura gli interesse del commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman ma anche di un nerazzurro (dell’Atalanta però) Teun Koopmeiners. Da un calciatore attuale ad uno del passato: Dennis Bergkamp è uno dei calciatori i cui interessi sono affidati proprio alla Wassermann.

L’ex calciatore, una carriera spesa all’Arsenal, ha avuto una breve esperienza anche nell’Inter. Appena due anni, senza brillare particolarmente, nonostante le grandi premesse con cui si era presentato a Milano. La Serie A non si è rivelata essere un campionato adatto a lui, tra tante critiche e la scelta di andare via. In Premier League, dove con la maglia dell’Arsenal ha scritto pagine importanti della storia dei Gunners. Dall’Inter all’Arsenal, proprio una delle società che ha messo Dumfries nel mirino: che il percorso sia già tracciato anche per l’esterno?