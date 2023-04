Post Rabiot, la Juve ha già scelto il sostituto: cifre e dettagli

Adrien Rabiot al centro delle voci di mercato per la prossima estate: la Juventus anticipa tutti, ecco l’erede del francese

L’1-1 contro l’Inter lascia l’amaro in bocca, visto il pari di Lukaku arrivato praticamente allo scadere. Ma è ancora tutto da decidere il duello che porterà solo una tra la Juventus ed la squadra di Simone Inzaghi in finale di Coppa Italia.

Sarà un mese cruciale per la ‘Vecchia Signora’. Contro lo Sporting CP proverà a lanciarsi anche verso la semifinale di Europa League, pur non trascurando il campionato. Perchè al netto della pesante e controversa penalizzazione di 15 punti per la questione plusvalenze fittizie, il cammino degli uomini di Allegri è stato ottimo. Perlomeno in campionato. Solo il Napoli, numeri alla mano, ha fatto meglio: per questo che da Torino sono estremamente fiduciosi anche in vista del prossimo anno. Sarà sì necessario cambiare molto dell’attuale rosa in mano all’allenatore livornese, ma la sensazione è che si stia tracciando già adesso la via giusta. Nel mezzo, come consueto, il calciomercato che aprirà ufficialmente i battenti il 1 luglio. Le società di tutta Europa stanno già lavorando per il mercato estivo, tanto in entrata quanto in uscita: da questo punto di vista, non fa eccezione la Juventus. Uno dei nodi più spinosi (e cari allo stesso Allegri) riguarda Adrien Rabiot.

Addio Rabiot: super offerta, l’erede firma a zero

Il centrocampista francese è un vero e proprio pilastro nell’idea di gioco di Allegri. Da diverse settimane si sta provando a fare l’impossibile, convincendo Rabiot a rinnovare il contratto in scadenza tra meno di tre mesi.

La ‘missione’ è quasi impossibile, considerato che l’ex Psg chiede sui 10 milioni senza contare le ricche commissioni per mamma Veronique. Ecco perchè, da Torino, si sarebbero già cautelati scegliendo l’erede del centrocampista 28enne. Se Rabiot dovesse effettivamente dire addio a zero, allora il suo sostituto potrebbe firmare con la Juve alle stesse condizioni. Si tratta di Youri Tielemans, centrocampista in forza al Leicester con il quale già da tempo ha deciso di non rinnovare il contratto. Più giovane di tre anni rispetto a Rabiot, il belga riceverebbe da Torino una proposta davvero allettante.

Contratto da 7 milioni di euro a stagione, la medesima cifra che la Juve paga tutt’ora al campione transalpino e che verrebbe quindi dirottata verso il nuovo centrocampista bianconero. Cifre importanti per un colpo che, a zero, può davvero considerarsi un grande affare: a Tielemans pensano da tempo anche altre grandi società, inglesi e non solo. Il suo destino, come erede di Rabiot, potrebbe dopo anni di corteggiamenti chiamarsi finalmente Juventus.