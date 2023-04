Totti-Ilary, tensione alle stelle: la villa all’Eur fa saltare tutto

Sale la tensione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: la favolosa villa all’Eur, contesa dai due ex coniugi, rischia di mandare tutto a monte

“Kramer contro Kramer“, il divorzio dell’ex coppia d’oro dello show business, quella formata dall’ex capitano della Roma, Francesco Totti e dalla showgirl e conduttrice Ilary Blasi, assomiglia sempre più alla riedizione del cult movie con protagonisti due divi di Hollywood come Dustin Hoffman e Meryl Streep. D’altra parte, non potrebbe essere diversamente visto che la loro vita insieme è sempre stata sotto i riflettori, la classica favola da film appunto, e ora lo è anche il loro difficile divorzio.

Se per quanto riguarda l’affidamento dei tre figli dell’ex coppia, Cristian, Chanel e Isabel, non si riscontrano problemi, con il Pupone che, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, si è reso disponibile a versare tra i 12 mila e i 15 mila euro per il loro mantenimento, rifiutato, però, dalla conduttrice televisiva, il nodo è rappresentato dalla villa all’Eur, la loro ex casa coniugale, dove al momento vivono la showgirl e i loro figli.

L’indimenticato capitano dell’ultimo scudetto della Roma, infastidito dalle foto della nuova fiamma della prossima ex consorte, non ha nulla da obiettare al fatto che i figli continuino a viverci ma vedrebbe come fumo nell’occhio la possibilità che da loro si trasferisca il nuovo compagno della showgirl, l’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Totti-Ilary, tensione alle stelle: a breve la sentenza sull’affido

Se la faraonica villa all’Eur contesa dai due ex coniugi rischia di allungar l’iter per la sentenza di divorzio, quella (provvisoria) sull’affido dei loro figli, stando a quanto riferito dall’edizione romana de ‘La Repubblica’, potrebbe essere emessa a breve. Non dovrebbero esserci clamorose sorprese: Totti e Blasi hanno chiesto l’affido condiviso che di prassi viene concesso.

Tuttavia, prima di pronunciare la sentenza sul loro affido il giudice di solito sente i figli che hanno più di 12 anni di età anche perché il tempo che ciascun genitore trascorre con loro inevitabilmente influenza la sua quantificazione del mantenimento. Di solito se il figlio trascorre più tempo con il genitore meno abbiente, quello più ricco corrisponde qualcosa per compensare le spese supplementari che abitualmente riguardano il vitto e il vestiario.

Le spese straordinarie, invece, sono regolamentate da specifici protocolli dei Tribunali che prescrivono che vengano sostenute al 50% da entrambi i genitori ma vanno concordate preventivamente. La casa coniugale di norma viene assegnata in godimento al genitore presso cui i figli sono collocati stabilmente. E qui casca l’asino dal momento che, come detto, il Pupone mal digerirebbe l’eventuale trasferimento nella villa all’Eur dell’attuale compagno dell’ex consorte. Staremo a vedere gli sviluppi di quello che, a questo punto, si preannuncia come il remake de “La guerra dei Roses“. Quando si dice una vita da film….