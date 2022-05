Roma campione in Europa, il presidente della Federcalcio albanese elogia Mourinho e Totti

Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, fa il punto su Totti, Mourinho, Asllani e non solo

Il numero uno del calcio albanese ai microfoni di Calciomercato.it propone il suo bilancio dopo la finale di Conference League giocata a Tirana, con la Roma a trionfare dopo il triplice fischio.

Quando è passata una settimana dalla finale di Conference League disputata a Tirana, il presidente della Federcalcio albanese Armand Duka traccia un bilancio sulla gara tra Romae Feyenoord. “Se facciamo un bilancio, è andata bene da tutti i punti di vista” ha spiegato Duka, soddisfatto di come è andata la finale di Tirana, al di là del risultato che ha premiato la Roma di José Mourinho.

A tal proposito, Duka ha dichiarato: “La presenza di Mourinho è stata uno dei motivi che ci ha spinto a voler organizzare questo evento”. Il numero uno della Federcalcio albanese ha solo un aspetto da segnalare allo Special One: “Mourinho è sempre Mourinho. Però ha sbagliato a non far giocare Kumbulla (ride, ndc), se avesse vinto la coppa con lui in campo sarebbe stato ancora più bello”.

La Roma vince in Albania, parla Duka

Infine, sulla presenza di Francesco Totti: “L’ho trovato molto simpatico, come in campo. Del suo ritorno in giallorosso non so niente, non conosco i suoi programmi. Io lo vedo sempre come un sinonimo di Roma, se tornasse alla Roma comunque sarebbe una cosa normale. Sarebbe strano se andasse alla Juventus”.