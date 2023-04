Calciomercato: la Lazio lo soffia alla Juve, c’è il ritorno

La Lazio è molto attiva sul mercato e le strade di mercato si intrecciano con quelle della Juventus: si cerca il colpo a sorpresa per puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

La Lazio è senza ombra di dubbio tra le più piacevoli sorprese di questa stagione. La compagine allenata da Maurizio Sarri, infatti, è praticamente ad un passo dal chiudere il discorso qualificazione alla prossima edizione della UEFA Champions League. Se sul campo le cose vanno a gonfie vele, il direttore sportivo Igli Tare non vuole essere da meno. Sarebbe, infatti, alla costante ricerca di un rinforzo in mediana e si starebbe muovendo per effettuare un vero e proprio “scippo” alla Juventus.

Lazio pronta a soffiarlo alla Juventus

I nomi accostati alla Lazio per rimpiazzare Milinkovic-Savic, destinato a salutare senza rinnovo, sono diversi. Il serbo, infatti, al momento è distante dalla firma e quindi i biancocelesti sono alla ricerca del profilo adatto per rimpiazzarlo. Tante le ipotesi avanzate negli ultimi giorni, a partire da Piotr Zielinski del Napoli fino ad arrivare a Ruben Loftus-Cheek, vecchio pallino di Sarri ai tempi del Chelsea. Più volte, infatti, il tecnico toscano lo ha chiesto e, come riportato dal Corriere dello Sport, c’è stato un primo contatto, seppur informale, con la dirigenza dei Blues.

Altro profilo accostato ai capitolini è quello di Nicolò Rovella. Al momento, infatti, il giocatore è in prestito al Monza ma è di proprietà della Juventus. A rendere questa strada in salita c’è la volontà proprio dei bianconeri di riportarlo a casa nella prossima stagione. Chiaramente le strategie di mercato sono strettamente vincolate a quello che accadrà nelle aule di tribunale, ma al momento la situazione è questa. Per questo motivo, dunque, la Lazio vuole provare il colpo Davide Frattesi.

Torna Frattesi?

Il centrocampista classe ’99 del Sassuolo, infatti, piace da tempo proprio alla Juventus, oltre che alla Roma. Adesso si è inserita di prepotenza la Lazio, come riportato dal quotidiano “Il Messaggero”. L’obiettivo è quello di riportarlo in biancoceleste, colori che ha indossato ai tempi del settore giovanile prima del passaggio proprio alla Roma. In questo caso, però, c’è da considerare un aspetto non proprio di poco conto. Al momento, infatti, il ragazzo sembra più orientato ad andare all’estero per maturare una esperienza maggiore in ambito internazionale. Insomma, al di là di chi arriverà l’identikit è chiaro: sarà verosimilmente un giovane da crescere ma già pronto a certi palcoscenici.