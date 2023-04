Nuova penalizzazione: mercato bloccato, l’annuncio della FIGC

Il futuro di un club continua ad essere in forte bilico e in queste ultime ore è arrivato un annuncio da parte della FIGC sul mercato bloccato. Le ultime.

La stagione ormai volge alla conclusione e sono diverse i ragionamenti in corso nei club. L’obiettivo, come ben sappiamo, per tutte le squadre è quello di alzare un po’ l’asticella e provare naturalmente a raggiungere traguardi fino a questo momento mai immaginati. Per farlo c’è bisogno di tutte le armi a disposizione, ma per una squadra si rischia di avere qualche problema di troppo.

Infatti, nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile nuova penalizzazione e addirittura di un mercato bloccato per il mancato rispetto di alcuni pagamenti. In realtà su questa vicenda, come scritto dallo stesso Alfredo Pedullà, si è pronunciata da poco la FIGC ed è in arrivo una novità importante.

Penalizzazione e mercato bloccato: arriva l’annuncio della FIGC

Programmare la stagione successiva tra mille incognite è sempre un compito molto complicato sia per la dirigenza che per l’allenatore. E i problemi economici sono un macigno importante ormai per diversi club considerando che gli anni del Covid non sono assolutamente semplici e per questo motivo c’è bisogno di un cambio di passo dal punto di vista economico.

Analizzando la situazione in casa Reggina possiamo dire che si è detto molto, ma diverse volte le sentenze sono state anticipate. Come scritto da Alfredo Pedullà sul proprio sito, la FIGC ha deciso di modificare alcune norme per facilitare il rapporto con lo Stato e questo dovrebbe sbloccare la situazione dei calabresi. Quindi nessun’altra penalizzazione o sanzione ancora più dura come il mercato bloccato.

Addirittura si parla di una restituzione dei tre punti, ma su questo non si hanno delle certezze. Naturalmente la speranza dei tifosi amaranto è quella di avere una buona notizia per magari sognare una promozione (molto complicato) o almeno disputare i play-off promozione.

Ultime Reggina: play-off rinviati?

La situazione in casa Reggina è in continuo divenire e nelle ultime ore si è parlato anche della possibilità di vedere il rinvio dei play-off di una settimana proprio per capire meglio la situazione in casa amaranto. Nessuna decisione è stata presa al momento considerando che mancano cinque giornate e davvero tutto può succedere.

Sicuramente se la posizione è destinata a cambiare allora possibile il rinvio degli spareggi promozione per non falsare la classifica. Molto dipenderà da come finirà il campionato e soprattutto cosa succederà nelle prossime settimane. Una cosa è certa: la Reggina ha portato la FIGC a cambiare le regole e presto ci saranno delle novità molto importante.