Cessione Osimhen, una big si defila: ora cambia il mercato

Il capitolo “Cessione Osimhen” è ancora tutto da scrivere in casa Napoli, ma ora va registrato che un top club che da tempo era sulle sue tracce si è defilato per puntare forte su un altro obiettivo. Cambia, di conseguenza, la situazione attorno al bomber nigeriano.

Sono tante le squadre che fino a questo momento hanno manifestato il loro interesse nei confronti di Victor Osimhen, a partire dal Real Madrid fino ad arrivare al Paris Saint Germain, passando per il Bayern Monaco ed il Manchester United. Adesso, però, una di queste società stellari starebbe valutando di defilarsi dalla corsa per l’ex Lille per puntare deciso su un altro profilo altrettanto affascinante.

Il PSG si defila per Osimhen

Stando a quanto raccontato da RMC Sport, uno degli obiettivi per il mercato estivo del Paris Saint Germain risponde al nome di Kolo Muani. Si tratta di uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico europeo e su di lui si stanno muovendo alcune tra le squadre più blasonate al mondo. In tal senso il prezzo del valore del suo cartellino è destinato a salire, ma dalle parti di Parigi questo non rappresenta di certo una minaccia.

La priorità, però, per il direttore sportivo Lucas Ocampos resta quella di regalare alla capitale della Francia l’arrivo di Victor Osimhen. Di certo non sarà facile, dal momento che per lui i costi sono forse addirittura maggiori, così come è impressionante la coda di pretendenti che il bomber del Napoli può vantare. Ma la dirigenza è particolarmente intrigata dall’ipotesi di riportare in Francia uno dei prospetti più interessanti del calcio transalpino che sta gradualmente diventando un perno anche in Nazionale. Questo inevitabilmente va a condizionare anche le strategie di mercato del Napoli, che ora ha più speranze di trattenere la propria stella.

I numeri di Kolo Muani

Sta avendo un rendimento impressionante quest’anno il talento attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. Per lui, infatti, parlano i numeri. Sono tredici i gol messi a segno fino a questo momento in Bundesliga, a cui vanno aggiunti i dieci assist già forniti ai suoi compagni. E’ il classico centravanti moderno, in grado di far gol ma anche di valorizzare i movimenti e le giocate dei compagni. Nessuno, infatti, può vantare un contributo tale in zona gol nel massimo campionato tedesco e tutti questi aspetti non sono di certo passati inosservati. C’è tanta incertezza nel futuro del Paris Saint Germain, dal momento che c’è bisogno di tempo anche per capire chi sarà il futuro allenatore. Al di là di questo, però, la linea sul mercato resta la stessa. L’obiettivo, infatti, è quello di assicurarsi i migliori giovani del panorama calcistico europeo. A suon, ovviamente, di tanti milioni.