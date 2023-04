CR7, rovesciata da sogno contro la Juve: quale dei 3 palloni è quello giusto?

Cristiano Ronaldo è senza ombra di dubbio uno dei migliori calciatori della storia. Una carriera ricchissima di trofei, personali e di squadra, ma anche piena zeppa di gol, record e magie da campione assoluto. Una di queste fu la mitica rovesciata dello Stadium contro la Juventus

A 38 anni ora Cristiano Ronaldo sta vivendo una nuova fase di carriera all’Al-Nassr, lì dove al netto degli ottimi numeri personali, rischia di non vincere il campionato. Qualche problema di troppo, soprattutto di recente, è arrivato anche in Arabia Saudita tra risultati di squadra, nervosismo e qualche gesto poco consono.

Al netto di tutto la vita calcistica di Cristiano Ronaldo resta assolutamente da leggenda. Il numero 7 più famoso e forte di sempre ha vinto quasi tutto in carriera risultando praticamente sempre decisivo e determinante a suon di gol e giocate da fenomeno. I suoi anni migliori sono stati senza dubbio quelli al Real Madrid, club col quale ha raggiunto le vette più alte, guardando spesso e volentieri tutti dall’alto in basso. Un fenomeno senza tempo capace di divenire anche il miglior marcatore all-time della storia delle nazionali, collezionando un primato dietro l’altro. I gol sono infatti il metro di misura migliore per dare un peso al lascito di CR7 nella storia del calcio: tanti, tantissimi, ma anche particolarmente belli. Uno dei migliori della sua intera vita calcistica lo vedete in foto: la mitica rovesciata con cui raccolse, da avversario, l’applauso sincero dello Stadium. Qual è il pallone giusto?

Cristiano Ronaldo da brividi: la rovesciata con cui fece impazzire lo Stadium

I gol di Cristiano Ronaldo ormai non si contano più: una macchina da record che a suon di reti ha lasciato un’impronta clamorosamente profonda nella storia del calcio.

CR7 ha inoltre sempre manifestato un forte legame con la Champions League, in quelle serate in cui i campioni veri avevano qualcosa in più da dare e dimostrare. A tal proposito il 3 aprile 2018 il fenomeno di Funchal, nella gara d’andata dei quarti di finale, mise in piedi un gesto fisico e tecnico pazzesco contro la Juventus. Una rovesciata a 2,23 metri di altezza impattata in modo perfetto. Un gesto da copertina e da album di figurine per Ronaldo che inchiodò un impietrito Buffon, e raccolse immediatamente dopo l’applauso dello Stadium, prima di ricambiare il gesto portandosi anche la mano al petto.

Uno dei gol più belli della carriera di CR7, che come potete ben vedere dalla seconda foto, lo ha portato ad altezze immense, con la risposta esatta del quiz odierno che è evidentemente la B.