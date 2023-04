Ibrahimovic, nuovo ko e nuova maglia: cambia squadra in Serie A

Un nuovo infortunio ha visto come protagonista Zlatan Ibrahimovic. Il tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica durante Milan-Lecce

Zlatan Ibrahimovic si stava riscaldando per poter entrare sul terreno di gioco, fino a quando non si è sentito tirare al polpaccio. A questo punto non è da escludere che la sua stagione possa essere giunta al termine e che il suo futuro possa essere molto lontano dal club rossonero. La dirigenza, infatti, non ha alcuna intenzione di rinnovargli il contratto.

Nessun problema per lui visto che potrebbe continuare a ricevere offerte altrove. In particolar modo da un club di Serie A che vuole puntare ancora sul nativo di Malmo. Un dirigente, che lo conosce molto bene, è pronto a convincerlo a sposare il progetto. Il tutto si affronterà alla fine di questa stagione.

Ibrahimovic, nuova avventura in Serie A: addio Milan

Come riportato in precedenza è molto difficile che il classe ’81 possa continuare a rimanere a Milano. Il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Le due parti sono pronte a salutarsi. Questa volta per sempre. Il centravanti, però, potrebbe prendere seriamente l’idea di giocare in Italia. Visto che c’è un club fortemente interessato al costo del suo cartellino. Si tratta del Monza che ha intenzioni serie di acquistarlo. Questo è il desiderio di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. L’ad è pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Ovviamente non sarà una trattativa facile visto che il giocatore percepisce un ingaggio importante per i brianzoli.

Il team di Palladino è pronto a garantirgli un ruolo da protagonista nella squadra. Inevitabilmente aumenterà il livello di esperienza della squadra. Ricordiamo che il calciatore è tornato a disposizione di Pioli solamente nella seconda parte della stagione. Solamente 4 le presenze in campionato condite anche da una rete (calcio di rigore nella sconfitta in trasferta contro l’Udinese). Galliani, alla fine della stagione, è pronto a contattarlo per convincerlo a trasferirsi al Monza.

Le richieste per il calciatore, nonostante la veneranda età di certo non mancano. Stati Uniti D’America, Emirati Arabi Uniti ed altri Paesi osservano con molta attenzione la sua situazione. La cosa certa è che di appendere le scarpette al chiodo non ne ha alcuna intenzione. Vuole continuare a giocare, magari ad alti livelli. Un colpo che farebbe impazzire completamente di gioia i tifosi brianzoli, già entusiasti della stagione – la prima in Serie A per il Monza – dei ragazzi di mister Palladino.