Ultima foto di Belen: guardare con cautela

Una Belen Rodriguez così non l’avete mai vista: l’ultimo scatto della bellissima argentina è da guardare con cautela

Passano gli anni ma la regina è sempre lei. Non c’è giorno che passi senza una nuova influencer o una bellissima conquisti la ribalta dei social network e mediatica. Sono sempre più giovani e non si fanno troppi problemi nel mostrare le loro curve hot.

Eppure, il sogno erotico degli italiani rimane sempre lei, Belen Rodriguez, che a dispetto della carta d’identità, il prossimo 20 settembre spegnerà 39 candeline, sbaraglia l’agguerrita concorrenza come fa da quando ha mosso i primi passi nel mondo dello show business del Bel Paese.

D’altronde, la bellissima argentina sa come accendere la fantasia erotica degli utenti dei social network. I suoi scatti, mai volgari, sono, infatti, un tale concentrato di sensualità da mandarli in visibilio. L’ultimo, poi, è da denuncia: una Belen Rodriguez così è da strage di cuori (non solo quelli deboli).

Belen tutta nuda: guardare con cautela

Mamma di due figli, avuti da due partner diversi, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, conduttrice televisiva, attualmente al timone de “Le Iene”, imprenditrice, Belen Rodriguez non dimentica di essere una bellissima donna e soprattutto di avere sex appeal da vendere.

Se Marilyn Monroe, il sogno erotico di intere generazioni di uomini, era solita dormire indossando solo due gocce di Chanel nr.5, il suo profumo preferito, Belen Rodriguez nello scatto di cui sopra è immortalata con indosso solo lunghi guanti neri.

Completamente nuda, a parte le scarpe e i guanti, con le gambe raccolte al petto da cui fanno capolino i tonici seni, i lunghi capelli raccolti in due code che le corrono sui seni, Belen in versione dark lady è da arresto in flagranza di reato. Una foto del genere non è solo illegale ma, come per tutti i liquidi infiammabili e gli esplosivi, dovrebbe essere accompagnata dall’avvertenza “guardare con cautela“. Infatti, insistere troppo con lo sguardo su tale foto è più pericoloso per le coronarie del colesterolo.

Insomma, ci perdoni la giunonica Wanda Nara, moglie dell’ex nerazzurro Mauro Icardi, l’argentina più amata dagli italiani rimane sempre Belen. La sua intensa carica sensuale, che sprigiona da ogni poro del suo meraviglioso corpo, la fanno preferire alla consorte di Maurito così come a tutte le bellissime dello show business. Anche sulla soglia degli “anta” Belen è bellissima, conturbante e seducente come quando, poco più che maggiorenne, sfilava sulle passerelle per i più prestigiosi brand dell’alta moda. E lo scatto in questione, inondato da una pioggia di “like” e commenti entusiastici, ne è la prova lampante.