Belen esagerata: le calze e nient’altro, spettacolo piccante

Belen Rodriguez sempre più pazzesca: stavolta ammalia tutti con una sensualità fuori dal comune. Calze ed intimo per la bella argentina

L’argentina più amata e desiderata d’Italia, perché passano gli anni ma Belen Rodriguez resta una vera e propria icona capace di ammaliare proprio tutti. Lo sa bene Stefano De Martino che l’ha sposata e, dopo due addii anche piuttosto lunghi nel corso degli anni, ora vive felice accanto alla donna che l’ha reso padre di Santiago.

Una vera bellezza della natura, un vero e proprio splendore la Rodriguez che riesce ad ammaliare proprio tutti; una sorta di miele per le api, merito di una sensualità innata ed una carica femminile che ha davvero pochi eguali. Italiana d’adozione, ormai nel nostro Paese vive e lavora da anni e si è integrata alla perfezione; conduttrice apprezzata, è ormai un volto notissimo di “Tu si que vales”, apprezzata al pari degli altri conduttori e dei giudici, nello show del sabato sera che tiene incollati davanti alla tv milioni di telespettatori.

In queste settimane, invece, la stiamo ammirando sempre più padrone del ruolo ne “Le Iene”, una trasmissione che per sua stessa ammissione è sempre stata un pallino, un obiettivo da raggiungere. E, caparbia com’è, ha raggiunto questo obiettivo con risultati egregi, conquistando il pubblico anche in queste vesti.

Belen Rodriguez, corpo da favola: che sensualità nell’ultimo scatto

Mamma di Santiago e Luna Marì, avuti rispettivamente da Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, la Rodriguez è davvero uno spettacolo. Su Instagram ormai la segue un vero e proprio plebiscito, con ben 10 milioni di follower che la relegano a pieno titolo nel ruolo di influencer.

Sul noto social network posta con una frequenza impressionante; ce n’è davvero per tutti i gusti, dallo spaccato di vita privata alla sua vita lavorativa, fino agli scatti preferiti dai suoi fan maschi, le foto in cui appare più bella che mai.

D’altronde il suo corpo è perfetto e non ha mai avuto problemi a nasconderlo, anzi; in molti ricordano ancora il calendario senza veli o le numerose immagini a mostrare il suo fisico. Testimonial di un noto brand di intimo, sono tantissime le immagini in cui appare in lingerie, di pizzo o trasparente, oppure indossando body che lasciano davvero poco all’immaginazione, per uno spettacolo super bollente.

Belen è però anche imprenditrice, avendo realizzato una linea di bikini ed usa il suo corpo per promuovere i capi che produce, per una visione davvero paradisiaca, tra slip sgambati, reggiseni minimal e gambe e ventre in bella mostra. Nell’ultimo post, invece, si è mostrata con una sorta di tutina nera e trasparente che le copre tutto il corpo, lasciando però le forme ben in evidenza. E stavolta non manca l’intimo, con slip e mini top neri a coprirla. E’ rannicchiata sul divano con gli occhi chiusi, e sembra stia riposando, per uno scatto davvero molto tenero.