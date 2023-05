Scambio con Zakaria: la Juve si vendica sull’Inter

Le prime manovre di calciomercato cominciano già a far discutere, la Juventus vuole piazzare il colpo a discapito dell’Inter nelle prossime settimane

Una sorpresa che lega la squadra bianconera a quanto accade nel calcio estero, l’intreccio dei giocatori porta anche Denis Zakaria ad essere usato come arma di scambio per arrivare a un campionissimo.

La Juve deve correre e non soltanto in campo. Un punto in quattro gare si commenta da solo, c’è la consapevolezza di dover fare meglio in Serie A. Salvando questa stagione e impostando al meglio anche la prossima, i tifosi bianconeri sono stanchi e vogliono tornare dopo anni a vedere una squadra che si esprima al meglio con un gioco degno del blasone.

In aiuto alla Juve può arrivare il calciomercato, ci sono alcuni movimenti importanti già in ballo. Uno su tutti riguarda Zakaria, che non tornerà a Torino ma può essere l’elemento adatto per uno scambio che spiazzerà l’Inter.

Juve, Zakaria via per un top player

Il centrocampista era arrivato lo scorso gennaio a Torino per un paio di milioni dal M‘Glabdach, per poi essere prestato in estate al Chelsea, data la sovrabbondanza di centrocampisti centrali in rosa. È un settore che ha tanti interpreti ma a cui manca un vero top player, proprio per questo il mancato riscatto di Zakaria da parte del Chelsea può comunque essere utile. A parità di quotazione, intorno ai venti milioni di euro, l’ipotesi di uno scambio sta maturando: Kessie alla Juve, Zakaria al Barcellona.

C’è l’interesse dei blaugrana per lo svizzero, mentre i bianconeri hanno bisogno di un mediano come Kessie, che in Italia ha vinto lo scudetto col Milan prima di partire a parametro zero. L’avventura al Barcellona non è stata strepitosa, tanti i malintesi con Xavi ed ecco allora come lo scambio potrebbe accontentare tutte le parti in causa.

L’ivoriano tornerebbe in Serie A e sarebbe l’elemento adatto per completare il reparto bianconero giocando insieme a Fagioli e a Locatelli, a meno che Pogba non mostrerà davvero di poter fare una stagione in campo. Kessiè sarebbe il colpo di peso per la prossima stagione, l’ingaggio sarebbe attutito dagli effetti del Decreto Crescita per abbattere i prezzi dello stipendio al lordo. Una mossa bianconera che spiazzerebbe l’Inter, da tempo sulle tracce del mediano africano e che dovrà ora guardare altrove per completare il reparto.