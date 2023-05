Scelto il dopo Benzema: il Real Madrid prende un ‘italiano’

Il Real Madrid è a caccia di un nuovo centravanti. Il grande colpo di Florentino Perez nel prossimo mercato sarà l’acquisto di un bomber

“Prenderemo un nuovo numero nove“. Parole e musica di Carlo Ancelotti, l’allenatore del Real Madrid almeno fino a giugno del 2024. Il sessantaquattrenne tecnico di Reggiolo ha di fatto reso ufficiale quanto in realtà si conosce da tempo, la necessità di trovare un sostituto all’altezza di un giocatore che lascerà una traccia importante nella gloriosa storia del club merengue, Karim Benzema. Il 36enne attaccante francese, arrivato a Madrid da Lione nell’estate del 2009 ad appena ventidue anni, ha vestito per tutta la sua carriera la maglia bianca più prestigiosa nella storia del calcio.

A giugno prossimo di comune accordo con la società il bomber transalpino non rinnoverà il contratto lasciando le merengues a parametro zero. Ed è proprio per questo motivo che il presidente Florentino Perez, con l’ausilio dei dirigenti a capo dell’area tecnica, è già in cerca di un sostituto che sia in grado di non far rimpiangere troppo un fenomeno come l’ultimo vincitore del Pallone d’Oro. “Di Benzema ce n’è uno solo, dovremo aguzzare l’ingegno e trovare chi abbia almeno alcune delle sue caratteristiche“, questo è l’identikit del futuro nuovo centravanti del Real Madrid tracciato dallo stesso Ancelotti.

Erede Benzema: il Real Madrid si butta su Vlahovic e Lautaro Martinez

Mica facile, viene da dire. Anche perchè ad eccezione del sogno per ora proibito chiamato Kylian Mbappè e della suggestione rappresentata da Erling Haaland, intenzionato a rimanere al Manchester City ancora per qualche anno, in giro non si intravedono soluzioni di livello simile al 36enne Karim. Per questo motivo l’interesse degli uomini mercato del Real si sta concentrando sulla nostra Serie A dove militano due attaccanti che potrebbero far comodo in vista della prossima stagione. E a dispetto del suo attuale rendimento, pare proprio che Dusan Vlahovic sia l’obiettivo numero uno delle merengues.

Il 22enne centravanti serbo, entrato in una crisi inquietante di prestazioni e di astinenza dal gol ormai cronica, viene comunque considerato un talento del tutto inespresso. E in una realtà più ricca e ambiziosa come il Real potrebbe ritrovare lo smalto perduto. La principale alternativa a Vlahovic è Lautaro Martinez, che dopo aver superato un momento difficile sta trascinando l’Inter a suon di gol e assist sia in campionato che in Champions League. Si preannuncia così una sfida a distanza tra i due attaccanti. Vedremo chi dei due indosserà la maglia bianca nella prossima stagione.