Allegri fatto fuori: la scelta della Juve è chiara

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe essere segnato: la scelta della società che mette a rischio il tecnico

E’ stata una annata davvero difficile per la Juventus, in campo e fuori. Le note vicende che hanno coinvolto il club bianconero non potevano non lasciare un segno profondo, e i verdetti definitivi non sono ancora stati emessi, dando ulteriore pathos e incertezza alle prossime vicende che riguarderanno la Vecchia Signora. Il futuro è ancora avvolto da diverse nubi, che riguardano anche l’allenatore, Massimiliano Allegri.

Nei due anni dal suo ritorno sulla panchina bianconera, fin qui, non è riuscito a riannodare il filo con i trionfi della sua prima esperienza a Torino. Lo scorso anno, per la prima volta dal 2011, la Juventus ha chiuso una stagione senza trofei e anche quest’anno ci sono state notevoli difficoltà a livello di gioco, confermate da una primavera in cui ci si attendeva uno scatto in avanti e invece non sono mancate le delusioni.

Allegri al rush finale, il tecnico livornese si gioca tutto nel mese di maggio

La Juventus ha ritrovato il terzo posto in classifica con la restituzione dei 15 punti di penalizzazione, ma nuove sanzioni potrebbero arrivare con la rivisitazione della sentenza da parte della Corte d’Appello federale sul caso plusvalenze e con il prossimo processo sulla manovra stipendi. Per non parlare dell’Uefa che potrebbe, a prescindere, escludere il club per almeno un anno dalle coppe europee.

La Juventus ha forse pagato lo scotto di un anno passato a rincorrere raccogliendo un solo punto in quattro gare di campionato, prima del successo col Lecce, e poi con l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter. Resta un piazzamento da provare a conquistare, almeno temporaneamente, nonché l’Europa League, con la doppia semifinale con il Siviglia. Allegri chiede un ultimo sforzo ai suoi, ma a sua volta deve metterci qualcosa in più. La sua conferma passerà anche dai risultati, ma non soltanto. Le decisioni della società potrebbero portarlo all’addio.

Juventus, Giuntoli nel mirino: perché la decisione avvicina l’addio di Allegri

Il club infatti si sta guardando intorno per un nuovo direttore sportivo, dopo la conferma della squalifica di Cherubini. E la scelta sembrerebbe essere ricaduta definitivamente su Cristiano Giuntoli, artefice dello scudetto del Napoli.

Giuntoli è a un anno dalla scadenza del suo contratto con gli azzurri, ma potrebbe voler accettare la sfida e ricominciare altrove. Il suo arrivo allontanerebbe Allegri, che invece preferirebbe una figura come Massara, attualmente al Milan, o Giovanni Rossi, che in questo momento è al Sassuolo, entrambi dirigenti abili anche a gestire le dinamiche di spogliatoio più che concentrarsi esclusivamente sullo scouting.