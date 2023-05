Soulé, il colpo è servito: lascia la Juve per un’altra squadra italiana

Una delle note positive della stagione della Juventus è sicuramente rappresentata da Matias Soulé. Il centrocampista offensivo argentino potrebbe cambiare però squadra in vista dell’estate

Il classe 2003 è stato impiegato in più di un’occasione da Massimiliano Allegri, anche in partite importanti di campionato e di Champions League, trovando il primo gol in Serie A nella sfida contro la Sampdoria.

Il giovane talento è stato buttato nella mischia dal tecnico livornese come accaduto con Miretti e Fagioli per una Juventus pronta a puntare sui ragazzi del proprio vivaio. Arrivato in bianconero nel 2020, è stato aggregato alla formazione della Juventus Next Gen dal 2021 prima di fare il salto in prima squadra. Ora la società, insieme al calciatore, stanno ragionando sul possibile futuro dell’argentino. Il ragazzo ex Velez potrebbe andare via in prestito per una stagione per giocare con maggiore continuità per un’annata.

Calciomercato Juventus, spunta una nuova squadra per Soulé

Matias Soulé potrebbe quindi trasferirsi per un anno in prestito in Serie A con la Juventus che potrebbe così seguirne la crescita da vicino. Il club che potrebbe prendere il giocatore per una stagione è il Genoa, da sempre in ottimi rapporti con i bianconeri.

La società rossoblu è pronta a prendere il trequartista sudamericano per un anno mettendolo a disposizione di Alberto Gilardino per la stagione che vedrà il club ligure ritornare nella massima serie dopo un anno di purgatorio. L’esperienza con i campioni della Juventus consegnerebbe ai rossoblu un calciatore giovane ma già con un bagaglio importante da regalare alla sua prossima squadra. Da capire quella che potrebbe essere la formula per il suo arrivo a Genova. I liguri potrebbero chiedere un diritto di riscatto con la Juve che terrebbe un contro riscatto da poter esercitare.

Quello che appare certo è che la Juventus non abbia intenzione di perdere il controllo del cartellino dell’argentino. Nella sua prima stagione in prima squadra il giocatore ha infatti dimostrato di avere i colpi per diventare in futuro una delle colonne della squadra bianconera. Con un contratto fino al 2026, il trequartista potrebbe ricevere a stretto giro di posta un adeguamento del proprio ingaggio.

La Juventus dovrà prendere poi altre decisioni su quello che sarà il futuro di altri giovani che si sono messi in mostra in questa stagione. Appare destinato a restare in bianconero Nicolò Fagioli con il classe 2001 che si è imposto nel centrocampo della formazione di Allegri diventando un perno del club. Possibile invece la cessione di Fabio Miretti. Il classe 2003, dopo essere stato spesso titolare ad inizio stagione, ha perso spazio con il passare del tempo ed il ritorno a disposizione dei giocatori più esperti.