Mou-Psg, c’è già il primo scippo alla Serie A

Josè Mourinho al Paris Saint-Germain, ecco il primo colpo di mercato: un autentico scippo alla Serie A. Tutti i dettagli

Riparte la corsa europea della Roma impegnata stasera all’Olimpico contro il Bayern Leverkusen nel match d’andata della semifinale di Europa League. I giallorossi e il loro tecnico Josè Mourinho, dopo la conquista della Conference League nella passata stagione, vanno a caccia del bis europeo. Impresa già riuscita al tecnico portoghese quando era alla guida del Porto: nel 2002/3 ha vinto l’allora Coppa Uefa battendo in finale il Celtic Glasgow, nella stagione successiva, 2003/4 ha alzato al cielo il trofeo della Champions League dopo aver avuto la meglio in finale del Monaco.

Dopo il pari, con annesse polemiche arbitrali, contro il Monza e la sconfitta casalinga contro l’Inter le ambizioni dei giallorossi di staccare il pass per la prossima edizione della “Coppa dalle grandi orecchie” hanno subito una battuta d’arresto. Al momento i capitolini sono settimi in classifica, ex aequo con l’Atalanta a quota 58 punti, e hanno 5 lunghezze di ritardo dagli interisti che occupano il quarto posto, l’ultimo utile per volare in Champions.

Ecco perché vincere l’Europa League per i giallorossi ha una duplice valenza: arricchire la bacheca con un trofeo internazionale e guadagnare l’accesso alla prossima edizione della Champions League cui ha diritto la vincitrice dell’erede della defunta Europa League. Un duplice cadeau d’addio del tecnico di Setubal che, secondo indiscrezioni sempre più insistenti, è in pole position per sostituire Christophe Galtier sulla panchina del Paris Saint-Germain. I transalpini, scottati dalla seconda eliminazione consecutiva agli ottavi di finale di Champions League, daranno il benservito all’ex tecnico del Lilla a cui non basterà vincere la Ligue 1 per salvare la panchina.

Mou-Psg, ecco il primo colpo

Ebbene, secondo il sito “Rmc Sport”, c’è già stato un primo contatto tra il potente agente dello ‘Special One’, Jorge Mendes, e il Direttore sportivo del PSG, Luis Campos, grande amico del tecnico giallorosso. In sostanza, il PSG impossibilitato ad agganciare il principale obiettivo per la panchina, Zinedine Zidane, avrebbe contattato direttamente l’ex allenatore di Porto, Chelsea ed Inter. D’altronde, i rapporti tra Mourinho e i Friedkin, i tycoon statunitensi proprietari della Roma, sono ai minimi termini dopo l’ultima “crociata” di Mourinho contro gli arbitri.

Se lo spogliatoio giallorosso si è compattamente schierato con il suo condottiero, ai Friedkin non sono affatto andate giù le pesanti accuse dello Special One a Chiffi. Insomma, le strade della Roma e di Mourinho sembrano destinate a dividersi, con quella del portoghese che porta al Paris Saint-Germain dove Mourinho sbarcherebbe, secondo indiscrezioni, portando in dote il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, da sempre un suo pallino.