Sembra ormai giunto al capolinea il rapporto tra Josè Mourinho e la Roma. Lo Special One è pronto a lasciare la Capitale e il calcio italiano

I rapporti tra la Roma e Josè Mourinho sono ai minimi termini. Anzi, in questo momento hanno raggiunto probabilmente l’indice più basso nel gradimento reciproco. E le voci di un possibile divorzio al termine della stagione si fanno sempre più fitte, addirittura insistenti. Nelle ultime ore sono arrivate clamorose conferme che hanno scosso dalle fondamenta l’intero ambiente capitolino. La vicenda del rapporto tra il club e lo ‘Special One’ rischia di spaccare in due la tifoseria: lo spogliatoio è tutto schierato apertamente con il tecnico di Setubal, soprattutto in merito alla polemica con gli arbitri e alla necessità di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

Molto meno entusiasta di certi atteggiamenti pare essere la società, nella persona del presidente Dan Friedkin che avrebbe gradito maggiore accortezza e più moderazione dialettica da parte del suo allenatore. Un altro motivo di frizione tra l’allenatore portoghese e la Roma è il fatidico incontro a due per verificare programmi e ambizioni per la prossima stagione, finora mai andato in scena. Gli indizi sembrano dunque portare in un’unica direzione, l’addio di Mourinho al termine della stagione.

Mourinho e la Roma si dicono addio, blitz decisivo: la nuova squadra è una corazzata

L’ultimo tassello di un mosaico che si va definendo arriva direttamente dalla Francia. Secondo alcuni organi di informazione, in particolare il sito di ‘RMC Sport’ avrebbe avuto luogo un incontro tra l’agente di Mourinho, il potente Jorge Mendes e il direttore generale del Paris Saint Germain, Luis Campos, anche lui portoghese e grande amico dello ‘Special One’. Secondo un’accurata ricostruzione dei fatti, il PSG alla luce dell’impossibilità di agganciare il principale obiettivo per la panchina, Zinedine Zidane, avrebbe contattato direttamente l’ex allenatore di Porto, Chelsea ed Inter.

La trattativa, finora non smentita da nessuno dei diretti interessati, deve ancora entrare nel vivo. Mourinho tra l’altro in questo momento vuole concentrarsi solo sulla semifinale di Europa League: comunque vada a finire, vuole regalare alla Roma il secondo trofeo internazionale consecutivo. Dunque, per ora tutto è ancora sospeso: dell’eventuale passaggio di Mou al ricchissimo club parigino si parlerà solo al termine della stagione. Ammesso e non concesso che il presidente Dan Friedkin non sorprenda tutti ancora una volta con un asso rimasto nascosto nella manica.