Stivali scottanti per Wanda: lo specchio rivela il dettaglio piccante

Wanda Nara in stivali infiamma il web e i social network: lo specchio rivela il dettaglio scottante. Da non perdere

La rivalità tra sorelle è proverbiale. Certo, l’affetto non è discussione, non viene mai meno ma le donne sono molto competitive verso le altre donne perciò sono sempre ipercritiche nei loro confronti. Rivalità che raggiunge lo zenit quando l’altra è, come detto, una sorella.

Non deve essere andato già l’ultimo scatto della sorella a Wanda Nara, bombastica moglie e agente dell’ex nerazzurro Mauro Icardi. Zaira Nara, modella, conduttrice televisiva e sorella della dolce metà di Maurito, ha pubblicato uno scatto sul suo profilo Instagram che ha lasciato a bocca aperta i suoi follower.

Zaira, infatti, nella foto in questione è fasciata in una tuta talmente aderente da lasciare ben poco spazio all’immaginazione. Insomma, più che una tuta un vero e proprio “costume adamitico” che ha mandato in estasi i suoi numerosi fan.

Ebbene, Wandita, punta nell’orgoglio, ha raccolto il guanto di sfida lanciatole dalla sorella replicando per ristabilire le gerarchie in famiglia: la più sexy è sempre lei.

Questa volta, però, la moglie dell’attaccante del Galatasaray ha preferito non sfoderare le sue armi di seduzione di massa, il suo giunonico seno e il suo scultoreo lato b.

Wanda Nara: lo specchio rivela il dettaglio fetish

D’altra parte non tutte le foto che Wanda Nara quotidianamente posta sul suo profilo Instagram, dove vanta oltre 16 milioni di follower, sono senza veli. Infatti, in alcune è immortalata con indosso la maglietta del River Plate, acerrimo rivale del Boca Juniors, oppure in affettuosi atteggiamenti con la sua famiglia. Puntualmente fanno incetta di ‘like’ gli scatti con i figli, in particolare, quelli con le due bambine nate dall’amore per l’ex attaccante nerazzurro.

A Wana, questa volta, è bastato un dettaglio piccante per incendiare il web e i social network. In posa in short e t-shirt verdi shocking fiorati all’interno di quello che sembra un ascensore, lo specchio alle sue spalle rivela il dettaglio fetish che manda al tappeto: lunghi stivali in latex nero e con vertiginoso tacco da vera ‘mistress‘, ‘signora’ del web e dei social network. Chissà, sarà stato con questo look in versione sadomaso che Wandita ha riconquistato Maurito dopo la sua sbandata per la ‘China’ Suarez? Non è dato saperlo. Quel che è certo è che dopo la tempesta (coniugale) è ritornato il sereno tra l’attaccante del Galatasaray e la sua prosperosa moglie-agente.