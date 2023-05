Wanda Nara, la giacca si apre all’improvviso: visione bollente

Wanda Nara lascia tutti a bocca aperta: la giacca si apre all’improvviso ed il selfie mostra un panorama davvero da urlo

Wanda Nara è ormai una vera e propria stella dei social. Ogni suo post viene atteso quasi quanto l’estrazione del Superenalotto e festeggiato come se fosse la notte di Capodanno. Ed il motivo è davvero molto semplice; è di una bellezza straordinaria, con un corpo perfetto nonostante le cinque gravidanze portate a termine.

Una vera e propria Dea, provocante a più non posso e con qualsiasi cosa indossi. In questo momento è in Argentina, impegnata nella conduzione dell’edizione sudamericana di Masterchef ma ogni momento è quello buono per mostrarsi in tutto il suo splendore.

Ovviamente, manco a dirlo, sono tantissime le immagini che posta quotidianamente sul suo profilo da oltre 16 milioni di follower; non tutte, ovviamente, sono senza veli, perché l’abbiamo vista con indosso la maglietta del River Plate, acerrimi rivali del Boca Juniors, oppure in atteggiamenti teneri insieme alla sua famiglia, con la crisi con Mauro Icardi pienamente rientrata.

Bellissime anche le immagini con i figli, soprattutto le ultime due bambine nate dall’unione con l’attaccante del Galatasaray.

Wanda Nara sempre più bollente: che spettacolo

I suoi follower, però, sono decisamente attratti da altro. E ‘Wandita’ di certo non li delude, anzi… Il cambio di colore dei capelli, da biondi a mori ha avuto l’approvazione dei suoi follower, con la bellissima Nara che regala ancor di più di essere una sorta di femme fatale. E come tale si comporta, soprattutto nei reel e nelle immagini che pubblica.

Nell’ultima, infatti, solito giochino di vedo-non vedo a mandare in tilt i suoi fan. La giacca azzurra che indossa all’improvviso si apre e la visione è davvero pazzesca. Seduta su una sedia, infatti, il selfie dall’alto regala una panoramica davvero molto ampia sul suo giunonico décolleté.

Si intravede il reggiseno che indossa ma che di certo non copre le sue grazie. E’ l’ennesimo spettacolo bollente da parte della show girl, presentatrice e pure imprenditrice e manager del marito, che annovera davvero moltissime attività ed interessi.

I follower già pregustano l’arrivo sempre più prossimo dell’estate; l’attesa nel vedere la bella Wanda esibire il suo corpo in striminziti bikini è tantissima, anche perché è difficile dimenticare le immagini dei mesi scorsi, quando in costume – ma anche in intimo e lingerie, trasparente oppure il più striminzita possibile – ha deliziato proprio tutti.

Si può affermare come sia partito quasi un countdown, ma nell’attesa è bene godersi le ultime immagini della bella Wanda che non delude proprio mai.