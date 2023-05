Firma lampo con il Napoli, Spalletti al settimo cielo: che rinforzo

Già al centro di mille indiscrezioni sul suo futuro, il tecnico neo Campione d’Italia incassa intanto la prima soddisfazione di mercato

Ci hanno provato. Hanno tentato di ‘avvelenare’ subito una gioia che la città attendeva da 33 anni, ma per ora non ci sono riusciti. La festa del Napoli scudettato, iniziata ufficialmente giovedì 4 maggio dopo il pareggio alla ‘Dacia Arena’ di Udine, sta proseguendo incessantemente schivando dei dardi avvelenati che si manifestano sotto forma di ipotetici addii di massa. A partire dal condottiero di un gruppo che ha dominato in lungo e in largo il campionato, Luciano Spalletti.

Stuzzicato sulla possibile interruzione del rapporto col club, Spalletti si è poi limitato ad incassare l’opzione sul rinnovo del contratto per un’ulteriore stagione (giugno 2025) che il club, come da accordi, ha esercitato unilaterlamente su di lui. Messe per ora a tacere le voci su un suo possibile addio, restano da definire le posizioni dei tanti big sui quali i club italiani ma soprattutto esteri avrebbero messo gli occhi. Da Kvaratskhelia ad Osimhen, passando per Lobotka, Kim e Lozano, sono tanti i calciatori che quotidianamente vengono associati a questa o a quella squadra. Poi ci sono gli eroi silenziosi. Quelli che hanno dato un enorme contributo alla conquista del Tricolore e sui quali già si lavora per un rinnovo di contratto. In un caso, l’obiettivo senbra esser stato già raggiunto.

Rrahmani, ci siamo: ecco il primo ‘colpo’ per Spalletti

Spesso sottovalutato ma a conti fatti decisivo nel rendere la difesa partenopea la meno perforata della Serie A, Amir Rrahmani ha trovato all’ombra del Vesuvio la sua definitiva consacrazione. Relegato ai margini dai precedenti allenatori che si sono succeduti sulla panchina degli azzurri, il kosovaro è diventato un punto fermo del giocattolo quasi perfetto del tecnico di Certaldo. La ‘pericolosa’ situazione contrattuale, con l’accordo in scadenza a giugno 2024, non è sfuggita all’abile Ds Giuntoli. Che si è subito messo al lavoro per prolungare il matrimonio.

Come riportano le ultime indiscrezioni, il calciatore sarebbe ormai prossimo alla firma sul rinnovo dell’accordo. Il difensore si legherà al club partenopeo fino al 2027, con un ingaggio che passerà dagli attuali 1,2 milioni di euro a circa 2 milioni. Innanzitutto la società vuole proteggere i profili su cui pensa di contare nell’immediato futuro, per poi passare alla fase due. Quella dell’innesto di altre pedine importanti in grado di migliorare la qualità di una rosa già eccezionale. Con questa mossa Giuntoli ha blindato uno dei due centrali, in attesa degli assalti che verranno portati sul sudcoreano Kim, uomo-mercato per antonomasia.