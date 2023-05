La Juve paga la clausola: colpaccio in difesa

La Juventus targata mister Allegri intende rinforzare il proprio reparto difensivo la prossima estate: colpaccio bianconero, c’è la clausola

La Juventus riuscirà a prendere parte alla prossima edizione della Champions? Ad oggi, in tal senso, c’è molta incertezza. Il Collegio di Garanzia del CONI ha reso note le motivazioni circa il momentaneo annullamento della penalizzazione di quindici punti, inflitta nel corso del processo plusvalenze. Di conseguenza, a breve la Corte d’Appello Federale potrà emettere il verdetto definitivo.

Probabilmente verrà messa in atto una rimodulazione della pena, che però potrebbe comunque impedire alla ‘Vecchia Signora’ di ritagliarsi un posto nella massima competizione europea, a prescindere dal piazzamento finale in classifica.

Neanche l’eventuale trionfo in Europa rappresenterebbe una garanzia assoluta per i bianconeri, a maggior ragione considerando che pure l’Uefa potrebbe decidere di sanzionare pesantemente il club di Exor escludendolo dalle coppe europee almeno per una stagione. Insomma, i dubbi in ottica futura sono parecchi.

Massimiliano Allegri e i suoi uomini, ora, non possono far altro che dare il massimo in campo, cercando di mettere a referto più vittorie possibili. Quella contro l’Atalanta guidata dall’ex Gian Piero Gasperini al Gewiss Stadium, in particolare, è senza dubbio un bel segnale, dopo i reiterati passi falsi accumulati nell’ultimo periodo.

Ad ogni modo, la posizione del tecnico livornese appare in bilico. Sebbene la società sia maggiormente orientata a proseguire il rapporto lavorativo con l’ex Milan (anche per via del suo pesante contratto), non è totalmente da escludere che ai piani alti si convincano ad optare per l’esonero ed il conseguente cambio della guardia in panchina.

Calciomercato Juventus, assalto a Pau Torres: le cifre

Dipenderà molto pure dalla visione del nuovo direttore sportivo, che a meno di sorprese sarà Cristiano Giuntoli. Quest’ultimo, dal canto suo, avrà il compito di intervenire sul calciomercato, andando a prendere i giocatori giusti al fine di potenziare una rosa che presenta delle falle evidenti. A cominciare dal reparto difensivo, dove pesa ancora parecchio l’assenza di una colonna come Giorgio Chiellini. Qui entra in gioco Pau Torres, giovane difensore centrale spagnolo di proprietà del Villarreal.

Il classe ’97, 26 anni compiuti lo scorso 16 gennaio, piace da tempo ai torinesi, che stavolta vogliono provare ad affondare il colpo. Il ‘Sottomarino Giallo’ aveva respinto con decisione le proposte avanzate da Tottenham e Manchester United durante la scorsa estate, ma adesso sembrerebbe disposto a prendere in considerazione l’addio del proprio gioiello, nato e cresciuto a Vila-Real.

Piede mancino, affidabile, duttile e moderno: Pau Torres presenta un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, con una clausola rescissoria da 65 milioni di euro. Visto il rischio di una perdita a parametro zero, il club spagnolo può trattare e parte da una richiesta minima di 50 milioni.

La Juventus, dal canto suo, sarebbe in grado di aumentare nettamente l’ingaggio percepito dal difensore. Da meno di 3 milioni netti, stando a quanto riferisce ‘Eurosport’, Pau Torres in men che non si dica arriverebbe intorno ai 5. Questa la soglia fissata dai bianconeri, i quali sono abbastanza convinti che l’ex Malaga possa prendere le chiavi della retroguardia di Allegri.