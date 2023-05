Elisabetta Gregoraci esagerata: gambe e scollatura da perdere la testa

Elisabetta Gregoraci in un abito pazzesco che esalta come non mai tutta la sua sensualità infinita: visione a dir poco illegale

Quanto a fascino, eleganza e sensualità, Elisabetta Gregoraci non ha niente da invidiare a nessuno, questo è poco ma sicuro. Anzi, la splendida modella e showgirl calabrese sa sempre come attirare l’attenzione e riuscire a risultare, se possibile, ogni volta più seducente di quella precedente.

Siamo di fronte, è evidente, a una delle bellezze nostrane più iconiche. Da anni, fin da giovane, si è imposta come una delle modelle più ammalianti dello Stivale, giungendo presto alla fama internazionale. E con il passare del tempo, la Gregoraci si è affermata anche come personaggio pubblico a 360 gradi, sfondando nel mondo televisivo e diventando una delle conduttrici più apprezzate.

Classe e carisma non le mancano di certo e quando appare sugli schermi è davvero difficile rimanere indifferenti. Da questo punto di vista, progressivamente ha avuto una crescita considerevole e adesso è tra i volti più richiesti. Restando anche tra le bellezze che maggiormente fanno sognare il vasto numero di fan che ci sono sui social, dove ovviamente è una celebrità assoluta.

Elisabetta sfiora i due milioni di followers su Instagram, cifre che ribadiscono quanto in Italia ci siano davvero poche presenze al femminile che possono tenere il suo passo. Quest’anno, la Gregoraci ha spento 43 candeline, ma si mantiene sempre in splendida forma. E in vista dell’estate, ovviamente, sta già scaldando l’atmosfera a modo suo con uno scatto dopo l’altro che infiammano la fantasia degli ammiratori.

Elisabetta Gregoraci, un viaggio da sogno e sensualità sempre esplosiva: un abito dai dettagli super provocanti

Nell’ultimo post sui social, Elisabetta ha in particolare postato le immagini di una toccata e fuga per lavoro, in Egitto, a Marsa Alam. Una località estremamente suggestiva e famosa per i turisti, ma che si è accesa ancora di più con le immagini postate dalla showgirl.

Di fronte a un vestito del genere, è davvero difficile contenere l’ammirazione e l’amore per Elisabetta. I fan infatti si precipitano a suon di like e commenti sulla sua bacheca. Dettagli in primo piano da sogno, con uno spacco profondissimo che evidenzia gambe perfette e lunghissime, e la solita vertiginosa scollatura da applausi. Se Elisabetta voleva confermare di essere pronta a una estate da protagonista, sul web e non solo, ci è riuscita in pieno. Il ‘guanto di sfida’ alle altre bellezze social è stato lanciato.