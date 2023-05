Un campione d’Italia a Frosinone: colpaccio promozione

Il Frosinone festeggia la promozione in Serie A e pianifica il futuro: per la squadra di Grosso il rinforzo può essere un campione d’Italia

Centocinquanta chilometri di festa. Tanto separano lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dal Benito Stirpe di Frosinone. Napoli e Frosinone, due città che celebrano le imprese delle proprie squadre di calcio.

La banda di Spalletti ha dominato il campionato di Serie A, staccando subito gli avversari e riportando lo scudetto in una città che lo aspettava da trentatré anni. Grosso ha, invece, comandato la Serie B, imponendosi anche su corazzate nate a suon di soldi con lo scopo di prendersi la promozione diretta. Quella che, invece, ha conquistato il Frosinone, tornando nel massimo campionato dopo quattro anni (l’ultima apparizione, la seconda nella storia del club laziale, è datata 2018/2019). Per azzurri e gialloblù ora è il tempo delle celebrazioni, ma anche di progettare il futuro.

Quello che potrebbe far incrociare il destino delle due società in un affare che potrebbe portare un campione d’Italia alla corte di Grosso. Del resto, tra Napoli e Frosinone i rapporti sono sempre stati buoni come dimostra il prestito di Zerbin lo scorso anno. Ora potrebbe essere un altro azzurro a fare le valigie e mettersi in gioco allo Stirpe.

Dal Napoli al Frosinone: è il primo colpo promozione

La squadra di Fabio Grosso avrà, ovviamente, bisogno di innesti di qualità per poter ben figurare in Serie A e la dirigenza è al lavoro per garantire all’allenatore i rinforzi necessari per ambire ad una storica salvezza.

Uno potrebbe arrivare dal Napoli: Gianluca Gaetano. Il centrocampista, 23 anni, non ha trovato molto spazio con Luciano Spalletti. In stagione le sue presenze complessive sono state nove per un totale di 131 minuti in campo. Troppo poco per dimostrare il proprio valore ed ecco che in estate potrebbe prendere corpo l’idea di andare alla ricerca di maggior continuità per fare il definitivo salto di qualità.

Frosinone potrebbe essere la piazza giusta con Grosso che potrebbe impiegarlo da centrale di centrocampo, come fatto in alcune circostanze da Spalletti in questa stagione, ma anche come trequartista se dovesse decidere di cambiare modulo e dare maggior imprevedibilità alla propria formazione. Idea sul tavolo, quindi, e nelle prossime settimane potrebbe diventare anche qualcosa di più concreto. Ora però è il tempo della festa: da Napoli a Frosinone, 150 chilometri di ‘baldoria’ per due traguardi su cui ad inizio stagione in pochi avrebbero scommesso.