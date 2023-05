Primo colpo di Giuntoli: la Juve prova l’affondo vincente

Cristiano Giuntoli dovrebbe essere annunciato a breve come nuovo ds della Juventus. Il direttore è già al lavoro per allestire una rosa da sogno

Sono state stagioni vissute tra alti e bassi: ora alla Juventus c’è voglia di voltare definitivamente pagina affidandosi a professionisti del settore. Nel corso di questi lunghi anni il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha dimostrato di essere all’altezza di grandi piazze dopo il suo exploit con la meraviglia Carpi. Il presidente De Laurentiis l’ha prelevato proprio dal club emiliano, che ha fatto anche la sua comparsa in Serie A.

Secondo le varie indiscrezioni di calciomercato, Giuntoli sarà il prossimo direttore sportivo della Juventus. L’obiettivo è quello di allestire una rosa da sogno in virtù anche delle vicende extra-calcistiche in cui è coinvolto il club bianconero. Tutto dipenderà dal piazzamento ufficiale che riuscirà a collezionare Massimiliano Allegri, ma tutto potrebbe essere rivoluzionato con nuovi punti di penalizzazione. La situazione è apparsa ancora molto confusa: già a partire da giugno le dinamiche saranno più chiare per l’affondo decisivo con affari da sogno.

In ottica calciomercato Giuntoli sarebbe già al lavoro sondando il terreno per i primi colpi da sogno: sguardo fissato in casa Atalanta con tanti i nomi sul taccuino dell’attuale direttore del Napoli, che potrebbe essere liberato a breve dal presidente De Laurentiis. La Juventus vorrebbe tornare a fare la voce grossa anche in campo internazionale con profili già pronti per il presente.

Juventus, colpo Giuntoli: assalto a Koopmeiners

Nel corso degli ultimi anni la dirigenza bianconera è stata protagonista in negativo di acquisti folli e poco mirati per il bene della squadra. Ora ci sarà un colpo di scena necessaria affidandosi a Cristiano Giuntoli, capace di gestire innesti di qualità anche con un budget limitato. La sua storia parla da sola, ma ora c’è bisogno di intervenire seriamente nel dettaglio.

Il primo compito di Giuntoli, quando diventerà il nuovo ds della Juventus, è quello di rinforzare il centrocampo a disposizione di Massimiliano Allegri con interventi giusti. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” l’obiettivo numero uno è quello del centrocampista olandese dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, seguito già ai tempi del Napoli. Il suo profilo è in cima alla lista dei desideri per un acquisto di qualità dal costo non troppo esagerato: un motivo in più per battere le concorrenze delle altre big d’Europa.