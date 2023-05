Ribaltone clamoroso: lo hanno esonerato adesso

Arrivata una clamorosa ufficialità: la dirigenza ha deciso di esonerare il tecnico. Subito dopo è arrivato anche il nome del tecnico che dirigerà la squadra

Il club non ha apprezzato i risultati ottenuti nell’ultimo periodo e per dare una sterzata a tutto l’ambiente ha scelto di allontanare il tecnico. L’ufficialità della decisione è stata data dalla società stessa attraverso i propri canali social.

All’inizio della stagione le aspettative erano molto diverse. La dirigenza puntava ad incrementare i recenti risultati positivi e tornare stabilmente nelle zone nobili della classifica.

Adesso, agli sgoccioli della stagione, la squadra si trova in acque pericolosissime e rischia più che mai la retrocessione.

L’avvicendamento in panchina, dunque, potrebbe essere un tentativo di risvegliare l’ambiente in vista degli ultimi impegni stagionali.

Arriva l’ufficialità dell’esonero: decisione forte per la scossa

La stagione è entrata nella sua parte finale e iniziano a delinearsi i primi verdetti del campo. Per le squadre ancora in corsa per il proprio obiettivo, inoltre, i punti iniziano a farsi decisivi e il peso delle scelte potrebbe determinare scenari diametralmente opposti.

Il campionato francese vede la superpotenza Paris Saint Germain in testa con un discreto vantaggio su Lens e Olympique Marsiglia. Sul fondo della classifica, invece, sono arrivati già i primi verdetti ufficiali che hanno condannato Angers, Troyes e Ajaccio alla retrocessione in Ligue 2.

Resta ancora in bilico l’ultimo verdetto su chi abbandonerà la massima serie francese. Ad occupare il sedicesimo posto attualmente c’è il Nantes, avversario della Juventus ai sedicesimi di finale di Europa League.

Alla vigilia della doppia sfida aveva ‘pungolato’ Allegri dicendo che avrebbe fatto “una figura ridicola” se fosse uscita contro l’allora suo Nantes. Il tecnico bianconero ha avuto la sua ‘vendetta’ tre mesi più tardi

La formazione della Bretagna ha raccolto 32 punti in 34 giornate e ha un ritardo di 2 punti dall’Auxerre e 3 da Brest e Strasburgo.

Per cercare di invertire la rotta la dirigenza, che ad inizio stagione aveva ben altri piani, ha deciso di rescindete il contratto del tecnico Antonie Kombouaré, primo allenatore del PSG di Al Khelaifi.

Il tecnico francese aveva portato il Nantes al trionfo nella Coupe de France e determinato, dunque, il ritorno dei gialli in Europa. Al posto dell’ex Paris Saint Germain il club ha deciso di promuovere l’allenatore dell’under19 Pierre Aristouy.

Il giovane allenatore dovrà provare a centrare la salvezza portando una vittoria già nel prossimo impegno contro il Tolosa. Tra i collaboratori di Aristouy figura anche Oswaldo Vizcarrondo, roccioso difensore venezuelano ex calciatore proprio del Nantes.