Ines Trocchia incontenibile: mostra ogni cosa

Ines Trocchia esagerata come non mai, la modella e showgirl si lascia andare e mette in evidenza tutta la sua sensualità senza veli

E’ diventata ormai da tempo una delle presenze più gradite sui social, acclamatissima dai fan per una bellezza e un fascino che hanno davvero pochi eguali. E Ines Trocchia non perde occasione per confermare tutto questo, di fronte agli sguardi sognanti dei suoi ammiratori.

Ines è una delle modelle italiane con la maggiore visibilità a livello internazionale. La sua fama è cresciuta piuttosto rapidamente, permettendole di guadagnarsi copertine di magazine prestigiosi e shooting di altissimo livello, che l’hanno resa celebre in ogni dove. La avvenente partenopea, 28 anni, è un autentico cult e il suo profilo su Instagram rappresenta un appuntamento irrinunciabile per i navigatori del web (oltre un milione e 600 mila followers per lei).

Ines è oltretutto anche una vecchia conoscenza degli appassionati di calcio, avendo preso parte, in passato, a più di una trasmissione a tema, lasciando inevitabilmente tutti senza fiato di fronte allo schermo per la sua eleganza seducente e provocante.

Grande tifosa dell’Inter, non è però mai entrata a far parte delle cosiddette wags e nemmeno pare intenzionata a farlo. Qualche anno fa, ebbe a dire di aver ricevuto diverse avances da parte di calciatori anche di Serie A, ma di non essere interessata e fondamentalmente di non fidarsi della categoria degli sportivi. Oggi, è felicemente fidanzata con un collega, il modello statunitense Levi Conely.

Ines Trocchia scosta il lenzuolo, curve devastanti: fisico bollente, le temperature si alzano

Il 2023 di Ines, manco a dirlo, è stato fin qui già caratterizzato da immagini imperdibili e clamorose. Un copione che continua a ripetersi e anche negli ultimi scatti, infatti, il fascino mediterraneo e incontenibile della modella si esprime in tutto il suo splendore.

Lei ci mette del suo ovviamente, con il suo fare ammiccante e con pose davvero sbalorditive davanti all’obiettivo. In questo caso, Ines mette in scena una sua personale versione di ‘Biancaneve’, con un lenzuolo trasparente a coprirla, ma neanche tanto. Lei lo scosta quel tanto che basta da farci intravedere le sue curve sinuose e provocanti ormai entrate nella leggenda. La reazione da parte dei fan è scontata: i like e i commenti sono fuori controllo. L’estate si avvicina ma è già caldissima, tra le protagoniste assolute ci sarà lei.