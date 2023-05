Milinkovic in Serie A: Juve fatta fuori

La Juventus rischia di dire definitivamente addio al sogno chiamato Sergej Milinkovic-Savic: la rivale è pronta a firmare il sorpasso

La stagione della Juventus di Massimiliano Allegri è sempre più vicina ad un bivio che, in un modo o nell’altro, regalerà il verdetto su mesi di lavoro e sacrifici.

I bianconeri rimangono in attesa del giudizio finale riguardante il caso plusvalenze fittizie che, ridiscusso, porterà ad una nuova penalizzazione alla squadra torinese. Non è ancora chiara l’entità ma la certezza di una pena di questo tipo è virtualmente scontata. A fine mese si saprà di più ma nel frattempo la ‘Vecchia Signora’ deve fare i conti con il delicatissimo doppio impegno di Europa League col Siviglia.

Il doppio scontro, valido per la semifinale, potrebbe regalare una grande soddisfazione così come una pesante delusione in caso di passaggio del turno degli spagnoli. Ma, intanto, in casa Juventus i pensieri sono raccolti anche e soprattutto in vista della prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente per il club piemontese che dopo aver vissuto un’annata altalenante ha già deciso che la prossima stagione sarà quella del ritorno ai vertici. Potenziarsi in modo profondo in sede di mercato per tornare a competere ai vertici e non solo in Italia.

Uno dei nomi che ormai da mesi affolla i pensieri dei dirigenti juventini è certamente quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il talentuoso centrocampista sotto contratto fino al 2024 con la Lazio viene considerato il profilo perfetto per rinforzare una mediana che perderà sicuramente Leandro Paredes. Così come in fortissimo dubbio rimane la permanenza a Torino di Adrien Rabiot.

Il francese, pupillo insostituibile di Allegri, vedrà esaurire il suo contratto tra poco più di un mese e mezzo e la possibilità che il suo entourage trovi l’intesa per il rinnovo diminuisce col passare delle giornate. Ecco perchè il pilastro biancoceleste, che quest’anno sta vivendo una delle sue migliori stagioni, viene visto da tempo come un grandissimo colpo dai vertici torinesi.

Milinkovic-Savic, bye bye Juve: c’è la grande rivale

Ma qualcosa potrebbe andare storto. Perchè rimanere fuori dalle coppe europee a causa dell’imminente nuova penalizzazione, toglierebbe in maniera definitiva la Juventus dalla corsa al cartellino dell’ex Genk. Il ridimensionamento, inevitabile, della ‘Vecchia Signora’ si ripercuoterebbe anche in ottica mercato.

E ad approfittarne sarebbe una delle grandi rivali, in Serie A, dei bianconeri. A questo punto, chi sembrerebbe poter accelerare e regalarsi il 28enne di Lleida è l’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero in mente alcune importantissime cessioni per arrivare ad accumulare un importante tesoretto da offrire a Claudio Lotito. In primis l’addio sempre più probabile di Marcelo Brozovic che è ormai finito in secondo piano e rimpiazzato brillantemente, spesso e volentieri, da Calhanoglu. Dall’addio del croato arriverebbero circa 30 milioni.

Oltre alla partenza dell’ex Dinamo Zagabria, però, l’Inter sarebbe pronta a valutare le offerte che arriveranno per Denzel Dumfries. Arrivato due anni fa per poco più di 14 milioni, adesso l’olandese frutterebbe fino a 40 milioni. Una doppia operazione in entrata per rendere il sogno Milinkovic-Savic sempre più concreto per il centrocampo dell’Inter. Milinkovic-Savic, in questa stagione agli ordini di Sarri, ha accumulato ben 43 presenze tra campionato e coppe siglando 8 gol e 8 assist vincenti.