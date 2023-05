La Juve va di fretta, Giuntoli porta il primo colpaccio: 40 milioni

La Juve del futuro sta prendendo decisamente forma, Cristiano Giuntoli ha in mente quale sarà il prossimo top player dei bianconeri

La rivoluzione della rosa partirà a giugno. Tanti sono i calciatori in dubbio, come riporta il Corriere dello Sport ci sarà comunque spazio per un top player. Giuntoli alla Juve può piazzare un colpo da 40 milioni, strappandolo proprio al Napoli.

I tifosi bianconeri sono sempre più in attesa. L’arrivo probabile di Giuntoli sta rendendo più sopportabile un periodo sportivo davvero da cancellare al più presto, il pallone rotola sempre meno e si parla sempre più di giustizia sportiva, penalizzazioni, plusvalenze e rischi di non partecipare alle coppe europee.

La Juve vuole ripartire calcisticamente, Giuntoli come nuovo direttore sportivo sarebbe il primo grande colpo di mercato. E ne seguiranno altri, proprio seguendo le indicazioni di chi ha reso quasi invincibile il Napoli, comprando a poco talenti diventati subito dei top player.

Juve, Giuntoli compra un big: tutti i dettagli

La sensazione è che i conti saranno rivisti per bene e tutti sono ad un bivio. Giuntoli vuole un big, ma chiaramente potrebbe essere una partenza o comunque una riduzione drastica dei conti affinché possa concedersi questo lusso. Un conto che potrebbe arrivare comunque dalla partenza di chi non è indispensabile. McKennie se non a 32 milioni al Leeds, può essere ceduto per una ventina così come Zakaria di rientro dal Chelsea e vendibile per altri 15-20. I 40 milioni in arrivo sarebbero investiti per Koopmeiners.

L’olandese è l’uomo giusto per i bianconeri, in mezzo tra Locatelli e Fagioli per fare la differenza. Denaro importante, si proverà comunque a inserire qualche contropartita come Ranocchia. A proposito di centrocampista, nel frattempo va capita anche la situazione Pogba. Il francese rimarrà solo se dimostrerà di essere fisicamente stabile, Di Maria e Rabiot possono rinnovare ma forse non alle cifre attuali, Bonucci sarebbe lasciato libero.

In tutto ciò, si valutano anche qui calciatori dimenticati come un ex Atalanta che tornerebbe a Torino. Kulusevski senza la Champions per il Tottenham sarebbe di ritorno in bianconero, un grande dubbio da dover risolvere. Sarà utile ai bianconeri o pronto per una nuova partenza? Le qualità particolari dell’attaccante potrebbero essere una mossa in più per la rosa, Giuntoli lo sogna alla Kvaratskhelia per la Juve. Koopmeiners invece sarebbe un misto tra Lobotka e Zielinski, proprio quel che serve ai bianconeri. Staremo a vedere