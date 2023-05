Monica Bertini baciata dal sole: selfie da diva e strage di cuori

E’ in costante aumento la popolarità di Monica Bertini, la giornalista sportiva e conduttrice delle reti Mediaset che spopola sui social

E’ molto bella, anzi bellissima. Elegante, impeccabile, competente: tutto questo e anche di più è Monica Bertini, la quarantenne conduttrice televisiva e figura femminile tra le più amate nel vasto arcipelago del giornalismo sportivo. Una carriera che ha conosciuto un percorso graduale ma progressivo, costruito grazie a dosi massicce di talento e personalità. Una volta terminati gli studi, Monica Bertini ha iniziato a collaborare con emittenti private della sua regione, ma il primo grande salto è avvenuto nel 2014 con l’ingresso a Sky Sport. E dopo neanche due anni, la chiamata di Mediaset dove nel giro di qualche stagione ha scalato posizioni importanti.

L’appuntamento che nessuno dei suoi fan vuole perdersi è quello del lunedì sera quando in tarda serata su Italia 1 la giornalista emiliana conduce Pressing, il talk show calcistico in cui si commentano i risultati del fine settimana. Gli occhi degli spettatori sono tutti per lei, molto più che sulle partite del campionato. I suoi outfit, sempre molto apprezzati, ne mettono in risalto la figura elegante e sinuosa. Ma la popolarità della Bertini, alla quale un paio di anni fa le riviste di cronaca rosa attribuirono un flirt con il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, è cresciuta a ritmi vertiginosi anche grazie alla sua presenza costante sui social.

Della sua vita privata non si sa molto, anche e soprattutto grazie alla sua estrema riservatezza. Ma c’è di certo che sul suo profilo Instagram fioccano le proposte di matrimonio e e le dichiarazioni d’amore d migliaia di fan, letteralmente stregati dalla sua bellezza. Dal canto suo la Bertini non si scompone, continua a postare e pubblicare foto e scatti che la ritraggono in alcuni tra i momenti più significativi della sua giornata. Lavoro e relax si alternano in un mix che attira un numero di followers sempre maggiore.

L’ultimo post apparso nella sua bacheca è stato particolarmente apprezzato da chi frequenta abitualmente il suo profilo. La Bertini appare in posa, sorridente, mentre accoglie un raggio di sole che sembra quasi posarsi sul suo viso. Un’immagine che ha mandato letteralmente in estasi tutti i suoi più accesi ammiratori. “Il mio raggio di sole“, ha infatti commentato la diretta interessata. E’ proprio vero che il sole bacia i belli.