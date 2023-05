Addio lampo, è finita col Bologna: destinazione eccellente per Thiago Motta

Rivelazione dell’anno, Thiago Motta si prepara a cambiare subito aria. Fra Inter e Psg potrebbe però spuntarla una squadra a sorpresa

Thiago Motta è sicuramente una delle rivelazioni più interessanti di questo campionato. Sostituire Sinisa Mihajlovic non era semplice, soprattutto dal punto di vista morale: Bologna era molto legata al tecnico serbo, scomparso solo due mesi dopo, e il suo esonero aveva creato non poche polemiche.

Con il tempo, però, e soprattutto con un grande lavoro, l’italo-brasiliano è riuscito a conquistare l’affetto e la stima del pubblico del Dall’Ara e non solo. Ad oggi, infatti, è uno degli allenatori più ricercati sul mercato, in Italia e all’estero. Merito dei risultati e del gioco espresso dal suo Bologna, fra le migliori squadre della Serie A per qualità e idee. Su di lui ci sono le attenzioni dell’Inter, squadra a cui è inevitabilmente legato. Se i nerazzurri dovessero decidere di separarsi da Simone Inzaghi (che però è quasi in finale di Champions ed è terzo in classifica), l’ex Psg sarebbe il primo nome della lista. Ma attenzione, perché arrivano sondaggi importanti dall’estero.

Thiago Motta in Ligue 1 ma non al Psg: che sorpresa

Oltre all’Inter, Thiago Motta è molto legato anche ad un altro club: il Paris Saint–Germain. Lì ha concluso la carriera da giocatore e ha subito iniziato quella da allenatore, guidando per un anno l’Under-19 dei francesi (e già all’epoca si parlava molto delle sue interessanti idee).

Luis Campos, direttore sportivo dei parigini, è alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Galtier dopo una stagione molto deludente. Thiago Motta è uno dei possibili candidati, anche se l’idea del club è quella di puntare su profili già affermati: José Mourinho e Antonio Conte sono i primi obiettivi, complicato invece Zidane. L’italo-brasiliano non è la prima opzione, ma per lui arriva un altro importante (e inatteso) sondaggio dalla Francia.

Si tratta del Nizza, come rivelato da Tuttosport. Thiago Motta piace particolarmente ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: Jean–Claude Blanc, direttore generale dei rossoneri di Francia ed ex dirigente della Juventus.

A gennaio l’allenatore Favre è stato sostituito da Didier Digard, che non ha ancora il patentino. I risultati nei primi mesi avevano dato ragione all’intuizione del Nizza per poi avere un inevitabile calo. Per la prossima stagione il club cerca un allenatore “vero” e punta su un profilo alla Thiago Motta, che piace molto per le sue idee.

Ecco, il Nizza potrebbe essere il passaggio intermedio giusto per l’italo-brasiliano, il quale ha forse ancora bisogno di un anno di apprendistato prima di andare in società importanti. Ma è chiaro che se l’Inter o il Psg dovessero chiamare, per lui sarebbe praticamente impossibile dire no.