Milan, addio Ibrahimovic: due nomi per il nuovo bomber

Il Milan si appresta ad affrontare il delicatissimo ritorno della semifinale di Champions League contro l’Inter, che vede il ‘Diavolo’ sotto di due reti. Viste le difficoltà, i tifosi rossoneri hanno raggiunto Milanello per cercare di caricare la squadra per la grande notte europea

Anche in campionato le cose non vanno bene per il Milan, uscito sconfitto dal ‘Picco’ per 2-0 contro lo Spezia. Per i rossoneri, attualmente quinti in classifica, il quarto posto dista quattro punti a tre giornate dalla fine. Non un periodo semplice per Stefano Pioli, chiamato a dare una scossa alla squadra.

La società, invece, lavora fuori dal campo, per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il reparto dove la dirigenza ha la necessità di intervenire è l’attacco, che necessità di colpi importanti visti anche gli addii. Chi lascerà Milano è Zlatan Ibrahimovic, che vedrà scadere il proprio contratto a giugno. Per via di numerosi infortuni, lo svedese ha disputato solamente quattro presenze in questa stagione, condite da una sola rete. Società e calciatore hanno deciso di separarsi in estate.

In forte dubbio c’è anche la permanenza di Divock Origi, che ha deluso le aspettative. Arrivato dal Liverpool a parametro zero la scorsa estate, per il belga l’avventura milanese può essere già giunta al capolinea. Il Milan, per questo motivo, sta iniziando a valutare le alternative, in modo da regalare un rinforzo importante al proprio allenatore.

Addio Ibrahimovic, il Milan ha individuato il nuovo bomber: Morata o Arnautovic per Pioli

Gli attaccanti che la società rossonera sta monitorando costantemente sono Marko Arnautovic del Bologna e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid.

Arnautovic, per via degli infortuni, ha disputato solamente venti partite in stagione, condite da otto reti e un assist. Da sottolineare anche il rapporto non idilliaco con Thiago Motta, che ha portato il classe 1989 ha chiedere di essere ceduto in estate. Vista l’età che avanza, il Milan può prenderlo con un esborso economico non troppo esoso. Un altro nome che la società sta valutando per rinforzare il proprio reparto avanzato, proviene dalla Spagna.

Stiamo ovviamente parlando di Alvaro Morata, che si è reso protagonista di una stagione tutto sommato positiva. In 43 presenze, infatti, lo spagnolo classe 1992 ha realizzato quindici reti e fornito tre assist. Nonostante questo, il tecnico dei colchoneros Diego Simeone non lo ritiene indispensabile, e questo ha portato la dirigenza a pensare alla cessione in caso di offerta giusta.

A spaventare il Milan è l’ingaggio percepito dall’attaccante in Spagna, circa 10,5 milioni di euro netti a stagione. Il classe 1992, però, può pensare di ridurre le proprie pretese per fare ritorno in Italia, visto che non ha mai nascosto di amare il nostro paese. Il Milan sta valutando il da farsi, per cercare di regalare in breve tempo il primo colpo a Stefano Pioli. Arnautovic e Morata sono pronti a sposare il progetto rossonero, non resta che attendere.