Vlahovic venduto al Psg: operazione assurda

Al centro dei pensieri della Juventus resta il futuro di Dusan Vlahovic: spunta la clamorosa operazione col PSG

L’eliminazione dall’Europa League, soprattutto per come è arrivata, lascerà a lungo l’amaro in bocca alla Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono stati in partita fino all’ultimo, acciuffati prima dal gol dell’ex milanista Suso e poi superati dal 2-1 del Siviglia firmato dall’altra vecchia conoscenza della Serie A, Erik Lamela. Si ferma dunque qui il cammino europeo, per questa stagione, della squadra torinese.

Ci sarà poi da discutere ancora a lungo riguardo al fatto di una partecipazione futura alle coppe europee per la ‘Vecchia Signora’.

In tal senso, entro fine mese dovrebbe pronunciarsi la Corte di Appello Federale che decreterà verosimilmente una nuova penalizzazione per il caso plusvalenze fittizie.

Il rischio è molto più che concreto ma, intanto, c’è da chiudere nel migliore dei modi il campionato di Serie A. Tre gare a disposizione e la voglia sempre presente di consolidarsi come seconda forza del torneo dietro al Napoli.

Il campo, ben presto, lascerà spazio alla sessione estiva di calciomercato che riserverà diversi cambiamenti alla rosa attualmente in mano al ‘Conte Max’.

In ogni reparto, infatti, sono previste partenze di un certo peso. In difesa è certo l’addio a scadenza di Juan Cuadrado che non rinnoverà con la ‘Vecchia Signora’.

A centrocampo fari puntati su Adrien Rabiot e Leandro Paredes. Il primo dovrebbe come il laterale colombiano dire addio da svincolato a fine giugno, per il secondo si prospetta, dopo il prestito, il ritorno al PSG. Ecco, proprio la società di Al-Khelaifi potrebbe tornare a discutere di un grande colpo dalla Torino bianconera: Dusan Vlahovic.

Doppia offerta da Parigi: Juve-Vlahovic, è tutto deciso

Ma andiamo con ordine, perchè la situazione intorno al centravanti serbo è tutto fuorché semplice. Il feeling con Allegri non è dei migliori e nonostante il gol del momentaneo vantaggio a Siviglia, l’ex Fiorentina potrebbe essere destinato a dire addio già durante quest’estate.

Si è parlato a lungo di diversi top club pronti a puntare su Vlahovic ma adesso, come scrivevamo poc’anzi, chi sembrerebbe in piena corsa per l’attaccante è il PSG.

I francesi hanno diversi obiettivi per l’attacco ma se le prime scelte di Luis Campos dovessero definitvamente sfumare, allora il bomber della Juventus diventerebbe l’obiettivo principale.

Pronta un’ipotetica doppia proposta per il cartellino che la Juve pagò alla Fiorentina oltre 80 milioni un anno e mezzo fa. 60 milioni di euro cash la prima idea del ds del PSG o, in alternativa, 50 più il cartellino di Renato Sanches che ha deluso le aspettative e dopo un solo anno è destinato a salutare i francesi.

La Juventus, però, direbbe sicuramente di no. Perchè se partirà, Vlahovic lo farà solo per un’offerta cash di 70-80 milioni di euro. Non meno. E la speranza dei dirigenti bianconeri è riposta, in tal senso, sempre nelle big di Premier League oltre che nel Bayern Monaco, club che nei mesi scorsi ha mostrato il maggiore interesse per un eventuale assalto estivo a Vlahovic.