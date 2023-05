Accordo e chiusura col Milan: annuncio a fine stagione

I piani di mercato del Milan prendono già forma: Maldini piazza il colpo, chiusura e annuncio al termine dell’attuale stagione

Il rotondo successo sulla Sampdoria ha riportato, in parte, il sorriso in casa Milan. Perchè è chiaro come i blucerchiati, già da tempo aritmeticamente retrocessi in Serie B, non fossero questo scoglio insormontabile ma vincere aiuta a vincere ed i rossoneri da questo punto di vista puntano a chiudere in modo convincente l’annata.

Una stagione che non ha fatto altro che confermare ombre preoccupanti, spuntate qua e là nel corso degli ultimi mesi. Le lacune presenti nella rosa di Pioli sono figlie di alcuni investimenti – su tutti quelli di Origi e soprattutto De Ketelaere – che non hanno reso secondo le aspettative.

Lo ha ammesso lo stesso Paolo Maldini che al termine della sconfitta nel derby di ritorno in Champions contro l’Inter, ha anche ammesso la superiorità dei nerazzurri in questa stagione.

Ma è evidente come da qui a qualche settimana il Milan dovrà tornare a lavorare per cercare di potenziare la rosa a disposizione del tecnico parmigiano e soprattutto sperare di competere ad alti livelli nella stagione che verrà.

Chi verosimilmente saluterà la società di via Aldo Rossi è Brahim Diaz. Lo spagnolo, reduce comunque da una discreta annata condita da 7 gol e 6 assist vincenti all’attivo, non sarà riscattato dal ‘Diavolo’.

Addio Brahim Diaz: Maldini ha già in pugno l’erede

Evidentemente, i 22 milioni fissati per l’acquisto del cartellino del trequartista di proprietà del Real Madrid potrebbero venire considerati eccessivi, in questo particolare momento della storia rossonera.

I ‘Blancos’, poi, avrebbero comunque un diritto di ricompra a 27 milioni: e se le ‘Merengues’ avessero deciso di puntare definitivamente sul 23enne di Malaga, allora a prescindere ci sarebbe poco da fare.

Paolo Maldini però non si è dato per vinto e avrebbe già individuato il potenziale erede del talento spagnolo, andando a pescare a zero direttamente in Bundesliga. Occhi in casa Eintracht Francoforte dove un nome su tutti – ormai da mesi – viene seguito con costanza dalla dirigenza di via Aldo Rossi.

Si tratta del giapponese Daichi Kamada, 26enne fantasista i cui numeri in Germania sono stati notevoli quest’anno. 16 gol e 6 assist nelle 45 apparizioni con la squadra allenata da Glasner.

Kamada è andato a segno anche nell’ultima gara contro lo Schalke 04 ma Maldini si sarebbe convinto a scommettere su di lui ormai da diverso tempo.

Al punto che nelle ultime settimane il dirigente milanista starebbe stringendo la presa sul classe ’96 con il quale sarebbe stato raggiunto già un accordo di massima.

Il giapponese potrebbe essere quindi il primissimo annuncio da parte della dirigenza, appena la stagione del Milan si chiuderà ufficialmente.