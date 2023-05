Colpo di scena Theo Hernandez: in lista per l’addio

Il Milan teme di perdere Theo Hernandez in estate: il terzino francese è molto richiesto da alcuni big club

Il Milan ha la grande chance di chiudere il discorso Champions già nella prossima gara all’Allianz Stadium, dove troverà una Juventus tramortita dalla penalizzazione di 10 punti inflitta dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze e dalla batosta rimediata a Empoli contro gli uomini di Paolo Zanetti (1-4).

La qualificazione ai gironi di Champions è un obiettivo fondamentale per i rossoneri, che hanno bisogno di raggiungere questo traguardo per ottenere gli introiti necessari per agire sul mercato e mettere a disposizione di mister Pioli una rosa di livello già nel prossimo ritiro estivo.

In questa stagione, infatti, sono emerse alcune carenze che Maldini e Massara dovranno riuscire a colmare, pur non potendo disporre di un budget elevato.

Tuttavia, prima ancora di puntare su qualche nuova pedina, il Diavolo dovrà quasi certamente liberarsi di qualche giocatore.

Secondo gli esperti di calciomercato i principali indiziati a lasciare Milanello sono Divock Origi e Ante Rebic: inoltre, in caso di offerte ‘monstre’ per qualcuno dei principali protagonisti il Milan sarebbe disposto a sedersi al tavolo.

Theo Hernandez via dal Milan? Lo vogliono in molti

L’attenzione dei big club europei ricade soprattutto su Theo Hernandez. Il terzino francese è stato uno dei trascinatori del Milan nelle ultime due stagioni: proprio le sue eccellenti prestazioni potrebbero scatenare un’asta di mercato.

Stando a quanto riferito su Twitter dall’esperto di mercato turco Ekrem Konur, anche il Real Madrid sarebbe interessato a Theo Hernandez.

Nel 2019 il Milan prelevò il terzino francese dai Blancos per 20 milioni di euro. Una spesa che si è rivelata azzeccatissima, visto l’eccellente rendimento garantito dall’ex madridista.

Ora, stando ai rumors di mercato, pare che il Real Madrid stia ragionando sull’opportunità di riportare Theo Hernandez al Bernabeu, anche perché sulla fascia sinistra Ancelotti avrebbe bisogno di un giocatore più incisivo rispetto a Mendy.

Secondo Ekrem Konur il terzino del Milan è nella lista dei Blancos, ma non è una priorità. Ecco perché sul francese potrebbero piombare anche altri club.

Tra questi c’è il Bayern Monaco, che potrebbe fiondarsi su Theo Hernandez per cautelarsi da una possibile partenza di Alphonso Davies (il canadese è richiesto proprio dal Real, ndr).

Al Bayern Monaco il terzino dei rossoneri ritroverebbe suo fratello, Lucas Hernandez, che sta rientrando proprio ora dall’infortunio al crociato che lo ha tenuto lontano dai campi per sei mesi.