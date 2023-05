Maglia aderente e niente intimo: Sabrina Salerno show

La nota showgirl torna a fare impazzire i suoi followers con uno scatto a dir poco bollente in vista dell’imminente estate

Sabrina Salerno è una donna di clamorosa bellezza che negli anni ’80 ha avuto enorme successo, sia come cantante – inconfondibile la sua celebre ‘Boys’ – ma anche come attrice.

Dalla carriera di modella ad alcuni ruoli nella commedia italiana, come accaduto in ‘Fratelli d’Italia’ nel 1989.

Nasce il 15 marzo 1968 a Genova e con il passare degli anni, nonostante il successo come cantante sia inevitabilmente calato, ha comunque mantenuto un grande rapporto coi fan esibendosi tutt’ora spesso e volentieri in giro per l’Italia e all’estero.

Donna dalla sensualità prorompente, le sue forme erano e rimangono tra le più chiacchierate e desiderate dagli italiani.

Nonostante i 55 anni, la bellezza della Salerno è rimasta quasi intatta e sui social continua a mostrare le sue forme esplosive per la gioia dei milioni di ammiratori che la seguono da ogni parte del mondo. Al momento, su Instagram, conta 1,3 milioni di fan che non possono che rimanere estasiati dalla bellezza di una delle donne più sensuali degli ultimi trent’anni.

La sexy showgirl è stata sposata due volte ed ha un figlio nato, nel 2004, dalla sua ultima unione: Luca Maria Monti.

“Un anticipo d’estate”: Sabrina Salerno da applausi

La bellissima genovese ha recentemente aggiornato il suo profilo Instagram con scatti che lasciano ben poco sia ai possibili commenti che all’immaginazione. Le forme della Salerno sembra aver premuto pausa sul passare degli anni e Sabrina non è mai stata così sexy e bella come in questo particolare momento.

Quasi 6omila likes e oltre 1600 commenti: quest’ultima foto della Salerno ha davvero lasciato senza parole tutti.

Appiggiata ad una ringhiera, la bellissima Sabrina mostra una t-shirt grigia strettissima grazie alla quale le sue forme e le trasparenze fanno davvero sognare i suoi fan. Posa sexy, smalto rosso ed un dècolletè assolutamente da urlo.

Le forme della giunonica Sabrina Salerno sono quelle di sempre, rigorosamente al naturale. E sotto la maglietta, pare evidente, non c’è la biancheria intima: un dettaglio che i suoi tantissimi – ed innamoratissimi seguaci – non hanno aspettato nel farlo notare nei tantissimi commenti.

Apprezzamenti praticamente da tutti, per una donna che negli ultimi anni ha saputo farsi apprezzare sì per il suo corpo da sogno ma anche per le qualità che nel mondo dello spettacolo l’hanno consacrata come una vera e propria icona. “Un anticipo d’estate”, scrive la Salerno: i suoi fan a questo punto non vedono l’ora che i mesi bollenti vengano accompagnati ancora dai suoi sensualissimi scatti.