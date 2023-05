No a Inter e Mourinho, scelta definitiva

La decisione è definitiva: no all’Inter e a Mourinho. Doccia gelata per i nerazzurri e per lo ‘Special One’. Ecco tutti i dettagli

Il campionato è alle battute finali, mancano quindi pochi giorni al ‘rompete le righe’ tranne per i Nazionali che saranno impegnati nella semifinale di Nations League (eventualmente anche nella finale) contro la Spagna il prossimo 15 giugno a Enschede, nei Paesi Bassi.

Eppure, un altro campionato, che promette di far discutere ed entusiasmare i tifosi come questo che è prossimo ad andare in archivio, è alle porte. Anzi, anche se manca più di un mese al suo esordio ufficiale, è già iniziato. No, non stiamo parlando della prossima Serie A. Per la sfida ai neocampioni d’Italia del Napoli ci vorrà più tempo.

Una lunga pausa rigenerante per presentarsi carichi ai nastri di partenza della prossima stagione. Anche se, come detto, i battenti si apriranno il prossimo 1° luglio, il calciomercato è già incominciato.

Infatti, già fioccano le indiscrezioni sui prossimi colpi estivi.

Scelta definitiva: Umtiti vuole tornare al Lione

Il difensore centrale Samuel Umtiti, che ha disputato una buona stagione con la maglia giallorossa del Lecce, dove è in prestito dal Barcellona, è prossimo a dare l’addio al club blaugrana.

Secondo il quotidiano ‘Sport’, la dirigenza del club catalano ha informato il calciatore camerunense, naturalizzato francese, della volontà di rescindere il suo contratto, in scadenza nel 2026.

Dopo le anonime stagioni con i colori blaugrana del Barcellona (92 presenze complessive, condite da 2 gol, in 6 stagioni), Samuel Umtiti si è rilanciato suscitando l’interesse dell’Inter e della Roma di José Mourinho.

Il club catalano pur di cedere il difensore camerunense è disposto a venderlo a ‘prezzo di costo’. Un’occasione ghiotta da cogliere al volo per i nerazzurri e per i giallorossi.

Non proprio visto che devono fare i conti con l’ ‘oste’, cioè lo stesso Umtiti. Quest’ultimo, infatti, ha espresso il desiderio di tornare nell‘Olympique de Lyon, club di cui ha indossato i colori sociali per cinque stagioni, collezionando 121 presenze con 3 gol, e che è stato il suo trampolino di lancio.

Il camerunense, sempre secondo ‘Sport’, ne avrebbe discusso con Alexandre Lacazette, ritornato all’ovile (Lione) la scorsa stagione dopo l’esperienza nelle file dell’Arsenal.

Dunque, doccia gelata per i nerazzurri e per lo ‘Special One’ che hanno messo nel mirino il 29enne attualmente in forza al Lecce.

Samuel Umtiti ha già chiaramente indicato la sua preferenza per la sua futura destinazione per continuare la sua ascesa ai massimi livelli in un ambiente in cui è calcisticamente cresciuto e che pertanto gli è familiare. E, si sa, nel calcio moderno ad avere l’ultima parola sono sempre i calciatori.