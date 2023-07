Via libera Juventus: non lo vogliono più

La Juventus ottiene una buona notizia dal mercato, dopo che una rivale importante si è tirata fuori dalla corsa a un giocatore nel mirino bianconero

La Juventus è alla ricerca di profili giovani e talentuosi, ma non troppo costosi. Motivo per cui vanno assolutamente evitate le aste con altre squadre rivali, che farebbero solo alzare i costi dei trasferimenti. Su questo fronte, arriva dalla Spagna un’interessante notizia che vede una di queste temibili rivali sfilarsi dalla corsa a un obiettivo bianconero.

La Juventus sa che deve portare a casa un po’ di acquisti di valore per rinnovare la rosa, ma al tempo stesso c’è il concreto rischio di dover fare una o due cessioni importanti. I bilanci sono da tempo in sofferenza, e la mancata qualificazione alla prossima Champions League non fa che peggiorare la situazione. Con Vlahovic e Chiesa considerati tra i possibili sacrificati sul mercato, la Juve deve però anche pensare a come sostituirli.

E non solo, perché i settori del campo a cui è necessario mettere mano sono anche altri, a partire dalla difesa.

Per ragioni anagrafiche, Bonucci non dà più l’affidabilità di un tempo, così in mezzo restano solo Bremer, Gatti e Rugani come centrali di ruolo.

A questi si aggiungono due giocatori adattati come Danilo e Alex Sandro, ma quest’ultimo non convince più da tempo. L’addio di Cuadrado e l’infortunio di De Sciglio, infine, hanno lasciato il club scoperto a destra, ed è per questo subito si è andati a prendere Tim Weah. Ma c’è un altro nome caldo, in questo settore del campo.

Il Barcellona abbandona: la Juventus può chiudere la trattativa

Stiamo parlando di Ivan Fresneda, il 18enne promettente terzino destro del Real Valladolid, reduce da un’ottima stagione in Liga.

Il suo club però è retrocesso, e ora su di lui ci sono tanti club europei pronti a cogliere l’occasione di acquistarlo a prezzo scontato. La Juventus è tra questi, e così anche il Barcellona. O almeno lo era fino a qualche giorno fa, perché secondo il ‘Mundo Deportivo’ i blaugrana si sarebbero tirati fuori dalla trattativa. Il che è una buona notizia, ma solo in parte…

La Juve non resta certo da sola nella corsa al giovane terzino spagnolo, che piace anche al Real Madrid e all’Arsenal. Per lui c’è da pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro, e poi andare a trattare sull’ingaggio e i bonus.

Alla Juventus, Fresneda si giocherebbe il posto con Weah, che però è più duttile e può giocare anche da attaccante. La corsa resta aperta, ma i bianconeri sono ben piazzati.